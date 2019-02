Čaputová by podľa najnovšieho prieskumu vo voľbách porazila Šefčoviča

Ak by sa prezidentské voľby konali vo februári (11. - 23. 2.), ľudia by najviac volili Zuzanu Čaputovú (23,5 percenta). Na druhom mieste by skončil Maroš Šefčovič s 20,5 percentami hlasov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na vzorke 1002 respondentov vypracovala spoločnosť Median SK pre RTVS. TASR informovala Silvia Turnerová z RTVS.

Za prvou trojicou by nasledoval Štefan Harabin, ktorému by hlas dalo 10,5 percenta opýtaných. Piaty by skončil Marian Kotleba (7,5 percenta), nasleduje Béla Bugár (6,5 percenta), Milan Krajniak (5,5 percenta) a František Mikloško (päť percent).

Menej ako päť percent hlasov by dostal Eduard Chmelár (tri percentá), Martin Daňo a Róbert Švec (obaja zhodne po jednom percente). Pod jedným percentom podpory by skončil Juraj Zábojník (0,5 percenta) a posledné priečky by obsadila Bohumila Tauchmannová a Ivan Zuzula (zhodne nula percent).

Necelý mesiac pred prezidentskými voľbami bolo rozhodnutých ísť voliť 55 respondentov, štvrtina (25 percent) svoju účasť zvažuje. Výberom kandidáta na post prezidenta SR sú si podľa prieskumu isté necelé dve pätiny (37 percent) respondentov, 42 percent je takmer rozhodnutých a ďalších 20 percent sa ešte nerozhodlo. Nedokáže sa rozhodnúť percento opýtaných.

Prvé kolo prezidentských volieb bude 16. marca. Ak v prvom kole ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa konať 30. marca druhé kolo. Postupujú doň dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Hlasovať sa bude od 7.00 do 22.00 h.