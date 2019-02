Video: Mame sa nevedelo prestať kýchať. Reakcia bábätka je na nezaplatenie

Na mamičku, ktorá sa práve hrala s dcérkou, prišiel náhly záchvat kýchania. Nevieme, či ide o sennú nádchu, alebo sa jej jednoducho dostala do nosa čiastočka prachu, ale mamina mala problém prestať s kýchaním.

To ale vôbec neprekážalo malej, o čom svedčí aj jej roztomilý smiech. Bábätko sa na maminých kýchnutiach smialo až tak, že sa z toho zvalilo na chrbátik. Kto by to bol povedal, že kýchanie je oveľa väčšia zábava, ako hračky?

Ak neviete, ako zabaviť dieťa...