Politológ: Rozhodnutie Mistríka je prekvapením, nemal ešte nič stratené

Rozhodnutie Roberta Mistríka odstúpiť z prezidentského súboja v prospech Zuzany Čaputovej je podľa politológa Daniela Kerekeša prekvapením, pretože ešte nemal nič stratené. Upozornil, že jedna vec sú trendy a preferencie, ale kampaň sa dá zvrátiť aj na konci volebného boja.

Mistríkove rozhodnutie možno podľa Kerekeša vnímať pozitívne v tom, že sa vzdal v prospech podobného kandidáta a voličské hlasy sa tak nebudú trieštiť. Nedovolí si však s istotou tvrdiť, že Čaputová má týmto zaručený postup do druhého kola prezidentských volieb. „Jej šance to určite zvýši. Problém však nastáva v tom, či niektorí konzervatívni voliči, ktorí chceli voliť Mistríka, budú ochotní podporiť aj Čaputovú skrz jej výroky z minulosti,“ podotkol politológ. Keď jeden kandidát podporí druhého, podľa Kerekeša to neznamená, že všetci voliči prejdú automaticky k podporenému kandidátovi. „Neplatí to na sto percent. Časť voličov určite nepôjde k Čaputovej,“ skonštatoval s tým, že títo volič sa budú rozhodovať medzi inými uchádzačmi.

Politológ Pavol Baboš predpokladá, že Mistrík sa rozhodol na základe ešte nezverejnených prieskumov a reálne zhodnotil svoje šance. „V záujme víťazstva aspoň jedného z dvojice Čaputová - Mistrík to vzdal. Výsledky nepoznám, nedokážem zhodnotiť, či ten rozdiel je, alebo nie je taký vážny, aby to musel urobiť teraz,“ povedal. Baboš si myslí, že pri podpore Čaputovej sú pre voličov dôležité skôr jej hodnoty a postoje než samotný fakt, že je ženou. “Samotný rodový aspekt nie je taký veľký, aby bránil víťazstvu," doplnil.

Predošlé prieskumy podľa Baboša ukazovali, že Čaputová bola u mnohých Mistríkových voličov druhou voľbou. Či si získa podporu konzervatívnych voličov, záleží podľa neho od jej šikovnosti. „Ak by sa len táto časť Mistríkových voličov preliala k nej, tak by jej to zabezpečilo víťazstvo. Jedna vec je deklarovať to v prieskume, a druhá ísť v tú sobotu naozaj voliť. Tu bude záležať od jej komunikácie a šikovnosti, ako si týchto voličov udržať a pritiahnuť k urne. To, čo sme videli, je, že pani Čaputová zmierňovala svoje výroky aj za posledný týždeň a aj dnes na tlačovej konferencii povedala, že cíti podporu z týchto kruhov. Musí komunikovať tak, aby ich neodradila,“ priblížil.

Baboš isté posuny v preferenciách predpokladá, bol by však prekvapený, ak by sa ešte stihol zrealizovať prieskum verejnej mienky ktorý by zohľadnil Mistríkovo odstúpenie. „Keby ho aj stihli zverejniť do soboty rána, pohyby sú často prirodzené, v predchádzajúcich prezidentských aj parlamentných voľbách sa viac ako štvrtina voličov rozhodla na poslednú chvíľu. Ak tam aj nejaký pohyb nastane, len ťažko vieme určiť, či je to niečím ovplyvnené, alebo je to prirodzená zmena názoru,“ spresnil.