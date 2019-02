V Česku je ďalšie podozrivé mäso z Poľska

Z Poľska bolo do Česka dovezených ďalších 1164 kilogramov hovädzieho mäsa, ktoré pochádza z rovnakej šarže ako 7 ton mäsa so salmonelou z minulého týždňa. V Českej televízii to povedal ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej správy (SVS) Zbyněk Semerád. Informoval o tom portál CT24, ktorý dodal, že českým veterinárom sa podarilo dohľadať takmer všetko mäso, okrem 50 kilogramov.

Mäso z problematickej šarže sa podľa hovorcu veterinárnej správy dostalo do skladu spoločnosti Alda Foods, s. r. o., ktorá sídli v Řitce v okrese Praha-západ.

Zhruba 560 kilogramov hovädzieho mäsa sa potom predalo v mäsiarstve v Lomnici nad Lužnicí. Ďalších 550 kilogramov smerovalo do skladu v Zlínskom kraji. V ňom zostalo 180 kilogramov podozrivého mäsa a bude zlikvidované. Vyše 370 kilogramov zamierilo do mäsiarstva Napajedla v Zlínskom kraji, reštaurácie v Kroměříži, a tiež do Juhomoravského kraja. Túto časť zásielky ďalej veterinári prešetrujú.

Minulý týždeň v stredu (20. 2.) bola v približne 700 kilogramoch poľského hovädzieho mäsa zistená salmonela. Mäso bolo doručené do skladu spoločnosti Frost Logistics v stredných Čechách. Na základe toho Česko prijalo 21. februára mimoriadne opatrenia a posilnilo policajné kontroly dovozu mäsa na celom území republiky.

„Tu je problém v tom, že u hovädzieho bežne salmonela nebýva. Určite nejaký systém kontroly majú nastavený, ale toto je úplne nová záležitosť, ktorá sa vzťahuje aj k predchádzajúcemu zisteniu v Poľsku, že veterinárny dozor v celej svojej šírke nezodpovedá plne legislatívnym požiadavkám EÚ,“ povedal Semerád na otázku, kto v celom systéme zlyháva.

Na českom systéme mimoriadnych opatrení sa tak podľa neho nič nemení. „To znamená, od minulého piatka (22. 2.) musia všetci, ktorí prijmú mäso na sklad, zabezpečiť laboratórne vyšetrenia a ďalej ho nemôžu distribuovať. Okrem toho na mäso dohliada veterinárna správa, ktorá berie vzorky na monitoring cudzorodých látok, to znamená na antibiotiká. A v prípade akéhokoľvek ďalšieho podozrenia budú prijaté ďalšie opatrenia,“ dodal. Spomínaná problematická zásielka došla ešte pred zavedením mimoriadnych opatrení.

Od vypuknutia aféry s poľským hovädzím odobrali českí veterinári 198 vzoriek mäsa a do nedele (24. 2.) vyšetrili 114 z nich, z toho jedna bola pozitívna. Práve pre ňu Česko zaviedlo mimoriadne veterinárne opatrenia. Táto zásielka prišla do Českej republiky ešte pred platnosťou mimoriadnych opatrení.

Všetko mäso v zásielke však nemusí byť nakazené salmonelou. Testy, ktoré si nechal vypracovať Agrofert, boli napríklad negatívne, povedal Karel Hanzelka hovorca koncernu, ktorý prvú zásielku do ČR doviezol.

„Celá zásielka prišla ako jedna šarža a podľa platnej legislatívy musela byť označená ako nedostatočná a podľa toho s ňou následne bolo i naložené. Zásielka mala takmer 700 kilogramov a obsahovala zvlášť zabalené spodné hovädzie šály približne z 50 kusov dobytka,“ vysvetlil Hanzelka. Balenie vo vákuových vreckách a následne v kartónoch podľa neho vylučuje možnosť kontaminácie pri preprave alebo pri skladovaní.

„K pochybeniam teda muselo dôjsť už u výrobcu. Stále trváme na tom, že sme v prípade v úlohe poškodeného, a chceme po poľskom dodávateľovi vysvetlenie. Prerušili sme spoluprácu a nemožno vylúčiť ani jej úplné ukončenie,“ uzavrel.

Dodávateľom mäsa so salmonelou bola poľská firma Zaklad Przemyslu Miesnego Biernacki.

Poľská strana sa však ohradila proti zavádzaniu mimoriadnych opatrení.

Z pôvodnej 700-kilogramovej zásielky putovalo 40 kg mäsa na Slovensko. Bratislava v minulom týždni tiež zaviedla opatrenia a vzorky z každej zásielky mäsa budú až do odvolania pred uvedením na trh kontrolovať veterinári.

Poľskí producenti mäsa označujú obvinenie voči sebe za umelo nadsadené. „Sme obeťou kampane časti médií, ktoré šíria neoverené a nepotvrdené informácie,“ povedal v rozhovore pre Aktualne.cz Jerzy Wierzbicki.