Mayová sa sústredí na dodržanie dátumu brexitu, Tusk hovorí o jeho predĺžení

Uviedla v pondelok britská premiérka Theresa Mayová počas summitu EÚ a Ligy arabských štátov (LAŠ) v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch.

Tlačová agentúra DPA spresnila, že premiérka to povedala uprostred rastúceho tlaku na predĺženie rokovaní o brexite, čo znamená aj posunutie dátumu odchodu jej krajiny z Únie.

„Je v našich silách, aby sme 29. marca odchádzali s dohodou, a na tento cieľ sústredím všetku svoju energiu,“ povedala Mayová pred novinármi v egyptskom letovisku.

Podľa jej slov je pred ňou ešte veľa práce a dodala, že jej tím začne už v utorok (26.3.) v Bruseli pracovať na získaní dodatočných záväzných záruk, ktoré britský parlament požaduje, aby odblokoval svoj nesúhlasný postoj k riadenej dohode o brexite. Záruky sa týkajú takzvanej írskej poistky, čiže mechanizmu, ktorý má udržať Britániu v colnej únii s EÚ a zabrániť znovuzavedeniu tvrdých kontrol na írsko-severoírskych hraniciach.

Mayová zdôraznila, že po rokovaniach s viacerými lídrami Únie cíti skutočné odhodlanie z ich strany, aby našli spôsob, ktorý umožní Spojenému kráľovstvu usporiadaným spôsobom opustiť EÚ, a to v súlade so zmluvou z vlaňajšieho novembra.

Šéf Európskej rady Donald Tusk však v pondelok vyhlásil, že vzhľadom na súčasný politický vývoj predĺženie lehoty brexitu z 29. marca na iný dátum by mohlo byť „racionálnym riešením“. Podľa agentúry AFP potvrdil, že v Šarm aš-Šajchu hovoril s Mayovou aj o tejto možnosti z právneho a procedurálneho pohľadu.

„Verím, že v situácii, v ktorej sa nachádzame, by predĺženie bolo racionálnym riešením, avšak premiérka ešte stále verí, že sa dokáže vyhnúť tomuto scenáru,“ povedal Tusk na tlačovej konferencii po skončení európsko-arabského summitu.

Mayová v nedeľu naznačila, že britský parlament bude môcť opätovne hlasovať o dohode o riadenom brexite najskôr 12. marca, čo je iba 17 dní predtým, ako Británia plánuje opustiť EÚ. Podľa Tuska je „absolútne jasné“, že v súčasnosti v britskom parlamente neexistuje potrebná väčšina, ktorá by podporila rozvodovú dohodu, a preto je reálna hrozba „alternatívneho chaotického brexitu“ alebo možnosť predĺženia termínu odchodu krajiny z Únie. „Čím menej času zostáva do 29. marca, tým je väčšia pravdepodobnosť predĺženia“ skonštatoval Tusk. Priznal, že Mayovej povedal, že bez ohľadu na to, aký scenár nastane, lídri ostatných 27 členských krajín EÚ budú mať pre to „maximálne pochopenie a dobrú vôľu“.