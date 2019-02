Ako voľným okom pozorovať ISS z miesta, kde sa práve nachádzate?

Chcete vidieť Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), ktorá nepretržite krúži okolo Zeme? Odložte si ďalekohľad – poľahky ju na nebi nájdete aj voľným okom! Stačí, keď viete, kam a kedy sa dívať.

ISS môžeme pozorovať zo zemského povrchu vďaka tomu, že sa od jej povrchu odrážajú slnečné lúče tak, ako od povrchu Mesiaca. Mesiac vďaka tomu môžeme niekedy vidieť zo Zeme aj počas dňa. U vesmírnej stanice je to trochu inak – za 24 hodín ju možno vidieť len v dvoch momentoch – počas úsvitu a súmraku.

Na to, aby ste mohli pozorovať vesmírnu stanicu z miesta, kde sa práve nachádzate, musíte dosiahnuť ideálne podmienky. Prostredie okolo vás musí byť tmavé a vesmírna stanica by vám mala preletieť ponad hlavu v 40-stupňovom uhle od horizontu. Tieto podmienky sa väčšinou dajú dosiahnuť len raz za niekoľko týždňov.

Dobrým pomocníkom pri hľadaní ISS vám môže byť aj stránka NASA Spot the Station. Do vyhľadávača na mape len napíšete mesto, kde sa nachádzate (napríklad Trnava), a stránka vám zobrazí najbližšiu lokalitu s časom, keď z nej bude možné pozorovať ISS.

Najbližšie bude možné pozorovať ISS z tejto lokality 26. februára 2019 okolo 5:36 ráno.

Ako nájsť ISS na hviezdnej oblohe?

Pri sledovaní ISS by ste mali mať jasno aj v tom, čo vlastne na oblohe hľadať. Určite ste už na nebi videli lietať lietadlá s blikajúcimi svetlami. Vesmírna stanica vyzerá podobne, len nemá blikajúce svetlá, takže je ťažšie si ju všimnúť. Na nočnej oblohe síce môže vyzerať ako nepatrná bodka, ale v skutočnosti má rozlohu domu so šiestimi izbami. Ak by sme zrátali plochu všetkých jej častí, dostali by sme rozmer podobný tomu, aký má futbalový trávnik.

Treba vziať do úvahy aj to, že vesmírna stanica sa pohybuje oveľa rýchlejšie ako lietadlo – bežne dosahuje rýchlosť až 28.000 kilometrov za hodinu (bežné lietadlo lieta rýchlosťou 965 km/h). Kvôli rôznej vzdialenosti od zemského povrchu sa nám ale môže zdať, že stanica aj lietadlá sa pohybujú zhruba rovnako rýchlo.

Najdôležitejšie je hľadať na oblohe svetlý bod, podobný ako hviezda. Ak tento bod cestuje po oblohe bez toho, aby menil smer, našli ste Medzinárodnú vesmírnu stanicu. Možno ste ju dokonca videli už aj predtým, a ani ste o tom nevedeli.