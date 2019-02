Niektorí Slováci v Británii sa brexitu neobávajú, iní zvažujú návrat

Mária Solárová, ktorá pracuje v IT sektore, poznamenala, že zatiaľ nevie, čo sa stane po 29. marci. „Mňa osobne sa to zatiaľ nedotklo. Vyzerá to, že sa to ani nestane,“ povedala Solárová. Ako uviedla Andrea, ktorá pracuje v Londýne v oblasti účtovníctva, do Spojeného kráľovstva prišla pred 18 rokmi, keď tam odišla študovať. „Tým, že sa situácia v posledných mesiacoch mení, rozmýšľam nad tým, že by som sa domov vrátila,“ poznamenala. Ako dodala, podľa nej každý rozmýšľa nad tým, čo spraví brexit s Veľkou Britániou.

Slovenka Dominika Koštialiková žije v Londýne od roku 2013. „Niekoľko mesiacov po referende bola situácia veľmi neistá a nikto nevedel predpokladať, čo brexit bude znamenať pre bežných ľudí. Toto bolo obdobie veľkého stresu spojeného najmä s migračnou otázkou, ktorá z veľkej časti ovplyvnila výsledok referenda,“ povedala pre TASR Slovenka s tým, že mala pocit, ako keby bola v tom čase v Spojenom kráľovstve nevítaným hosťom. Neskôr, keď sa situácia upokojila a britská vláda prišla s konkrétnymi predstavami o tom, aké práva budú mať občania EÚ v Británii po brexite, jej obavy sa stratili. „V súčasnosti som už v krajine rezidentom viac ako päť rokov, čo je potrebná dĺžka pobytu na to, aby ma Briti nemohli len tak “vysťahovať„,“ povedala Koštialiková. Zároveň dodala, že v Británii plánuje zostať maximálne dva roky, potom by sa rada vrátila na Slovensko, prípadne pokračovala v štúdiu v inom členskom štáte EÚ.

„Vôbec sa neobávam. Ja som taký idealista. Podľa mňa sa nie je ani čoho báť. Vyzerá to tak, že anglická vláda a aj naša univerzita sa snažia, aby sme tu zostali, pretože celkom veľkú intelektuálnu časť tvoria práve študenti zo zahraničia. Preto je pre nich dôležité, aby sme tu zostali za takých istých podmienok ako doteraz,“ myslí si Michal, ktorý študuje na Imperial Collage v Londýne informatiku. Blížiaceho sa brexitu vo Veľkej Británii sa neobáva ani Adam, ktorý tiež študuje na Imperial Collage v Londýne elektrotechniku a informatiku.

Martina, ktorá pracuje v hlavnom meste Spojeného kráľovstva v oblasti bankovníctva, si myslí, že Slovákom sa situácia v krajine po brexite zhorší, a aj preto by sa najradšej vrátila na Slovensko a našla si dobrú prácu. Slovák Jaroslav Rezničák pre TASR poznamenal, že Spojené kráľovstvo si „nemôže dovoliť poslať tisíce ľudí preč z krajiny, lebo nebude mať kto pracovať na ich ekonomiku.“ Podľa neho Angličania nebudú robiť to, čo robia „prisťahovalci“.