Problémom dnešných pacientov je, že si hľadajú diagnózy na internete

"Webové stránky, ktoré dávajú 'zaručené' informácie o tom, ako sa liečiť, dnes vyzerajú rovnako dôveryhodne ako oficiálne stránky štátnych inštitúcií. Mnohé z nich aj využívajú názvy evokujúce v návštevníkovi dojem oficiálnosti," povedala pre TASR prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová.

Pacienti by si ale mali podľa nej uvedomiť, že autori takéhoto webu sa často nedajú dohľadať. „Sú preto len ťažko postihnuteľní, ak nimi zverejnené informácie povedú k zhoršeniu zdravotného stavu,“ upozornila. AOPP pred viac ako rokom spustila projekt Lieky s rozumom, ktorý má podľa Lévyovej pomôcť pacientom k uvedomelému a rozumnému prístupu k užívaniu liekov. Keďže pacienti „diagnostikujú“ sami seba na základe informácií z internetu a sami si „ordinujú“ lieky, k projektu sa pripojili stavovské organizácie - Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská komora farmaceutov a Asociácia súkromných lekárov.

Novodobý fenomén sa nazýva aj kyberchondria a v mnohých pacientoch podporuje predstavu, že odísť od lekára bez receptu automaticky znamená zlú liečbu. Podľa AOPP niektorí lekári uvádzajú, že pacienti pri začínajúcej chrípke automaticky očakávajú antibiotiká, hoci by im stačilo pár dní si poležať doma s čajom a vitamínmi. Mnohí pacienti prichádzajú k lekárovi aj s jasnou predstavou o konkrétnom lieku, ktorý chcú predpísať.

Podľa Lévyovej od lekárov z ambulancií často počuť príbehy o pacientoch, ktorí prídu k lekárovi s predstavou o svojej chorobe z internetu a vyžadujú od lekára, aby im predpísal konkrétne antibiotiká. „Pacienti často pýtajú antibiotiká aj na chrípku, hoci antibiotiká na chrípku vôbec neúčinkujú,“ hovorí prezidentka AOPP. Podľa nej je to spôsobené tým, že ľudia sa chcú vyliečiť rýchlo, hoci práve na preliečenie takýchto ochorení by stačil pokoj, čaj a vitamíny.

„To, že ľudia hľadajú diagnózu ešte pred návštevou lekára, súvisí s tým, že internet za pár sekúnd nájde odpoveď na akýkoľvek náš problém,“ myslí si Lévyová. „Málokto si ale uvedomuje riziká vyhľadávania vedúce neraz k nesprávnej samodiagnostike a samoliečbe, ktorá môže prekryť aj symptómy závažných ochorení,“ tvrdí.

„V prípade liekov na predpis nás ešte zastaví lekár. Pri voľnopredajných liekov však môže dôjsť k ich nadmernému užívaniu, ale aj k nežiaducim interakciám,“ uvádza webová stránka projektu Lieky s rozumom. Platí to najmä vtedy, ak internet presvedčí, že kombinácia dvoch alebo troch voľnopredajných liekov je v poriadku.

Podľa AOPP treba na internete dôverovať iba oficiálnym stránkam zdravotníckych inštitúcií, ktoré sú dohľadateľné a za prípadný nesprávny obsah zodpovedajú aj pred zákonom. Pri akýchkoľvek pochybnostiach o množstve liekov alebo príznakoch nežiaducich účinkov sa však treba poradiť najprv so svojím lekárom. Je vhodné pripraviť si preňho zoznam aktuálne užívaných liekov (vrátane voľnopredajných), prípadne sa ho opýtať, či sa zapojil do elektronických liekových knižiek, ktoré poskytujú prehľad o užívaných liekoch.

Riziko vzniku nežiaducich interakcií počtom užívaných liekov stúpa. Podľa údajov poisťovne Dôvera je pri užívaní piatich druhov liekov naraz riziko interakcií štyri percentá, pri 20 a viac druhoch liekov je to až 54 percent.

S vyšším vekom často prichádzajú kombinované zdravotné problémy, preto najmä seniori berú na svoje chronické ochorenia viac liekov naraz. Ich deti či vnúčatá by sa mali zaujímať o ich liečbu a predpísané lieky. „Nájdite si čas, spíšte všetky ich lieky a navštívte spolu s nimi ich lekára. Alebo počas nedeľňajšej návštevy preverte ich lieky v rámci overených dostupných online aplikácií,“ odporúča AOPP.

Prvý a často jediný kvalifikovaný alternatívny názor na predpísané lieky môže poskytnúť lekárnik. Pacient sa môže spýtať lekárnika, na čo by si mal dať pozor a či má sledovať možné nežiaduce účinky svojich liekov. Rovnako mu lekárnik poradí aj to, na aké potraviny by si mal dať pozor. „Lekárnik môže pacientovi odporučiť alternatívny liek s rovnakou účinnou látkou, akú predpísal lekár. Mal by ponúknuť aj alternatívny liek s nižším doplatkom, respektíve bez doplatku,“ doplnila Lévyová.