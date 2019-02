Peter Kresák nebude v ďalšej voľbe kandidovať na ústavného sudcu

„Dôvodom nie sú útoky na moju osobu vychádzajúce z nepravdivých informácií, ale znechutenie z politizácie výberu kandidátov na túto významnú funkciu,“ uviedol Kresák.

Koaličného poslanca obvinil líder OĽaNO Igor Matovič z vedomej spolupráce s komunistickou Štátnou bezpečnosťou (ŠtB). Dokazuje to podľa neho dokument z pražských archívov, kde je vo výdavkoch uvedená suma aj v dolároch. To podľa neho znamená, že sa Kresák v Amerike stretával s pracovníkom tajnej služby.

Kresák opakovane vyhlásil, že nikdy vedome nespolupracoval s rozviedkou ani ŠtB nedával informácie. Zdokumentované stretnutia označil za vymyslené.

Nová voľba kandidátov na ústavných sudcov sa uskutoční na schôdzi parlamentu, ktorá sa začne 26. marca. Kandidátov do voľby možno navrhovať do 5. marca do 16.00 h.

Poslanci majú zvoliť 18 kandidátov, ktorých mali predložiť prezidentovi SR. Ten z nich mal vymenovať deviatich sudcov za tých, ktorým sa skončilo funkčné obdobie v sobotu 16. februára.

V prvej dvojkolovej verejnej voľbe sa parlamentu nepodarilo zvoliť ani jedného kandidáta. Ďalšia voľba by mohla byť tajná. Trvá na tom Smer-SD, koaliční partneri SNS a Most-Híd sú pripravení o tom hovoriť.