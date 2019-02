Rozhorčeniu farmárov rozumieme, tvrdí bratislavský magistrát i Staré Mesto

Mesto Bratislava rozumie rozhorčeniu nespokojných farmárov, ktorí od utorka (19. 2.) protestovali v hlavnom meste. Samospráva tvrdí, že výsledok rokovaní s ministrami a ministerkami, ako aj niektoré výroky na adresu farmárov sa odrazili aj na ďalšom priebehu a forme ich protestu.

„O forme protestu sme s farmármi komunikovali do stanoviska vlády k ich požiadavkám a do toho momentu protest aj prebiehal podľa dohôd,“ povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. V piatok o 13.00 h informoval, že nespokojní farmári pokojne odchádzajú z hlavného mesta. Bratislavská mestská časť Ružinov pre TASR uviedla, že farmári svoj protest vopred ohlásili, prerokovali ho aj na úrovni hlavného mesta, keďže ide o akciu, ktorá zasahuje viacero mestských častí. V prípade rozhádzania hnoja na Hraničnej ulici pred budovou PPA mestská časť spresnila, že pokiaľ ide o čistenie, rieši sa to po dohode so správcom komunikácie. V prípade Hraničnej ulice je to magistrát.

„Vedenie mestskej časti Staré Mesto rozumie nahnevaným farmárom a rešpektuje ich právo na protest. Podľa našich informácií farmári pred ministerstvom pôdohospodárstva na Dobrovičovej rozsypali kýbeľ hnoja, ktorý je už v tejto chvíli odprataný. Odpratali ho zamestnanci ministerstva. Oddelenie dopravy stav komunikácie skontroluje,“ uviedla staromestská samospráva pre TASR.

Nespokojní farmári sa v piatok rozhodli, že prerušujú svoj štrajk v Bratislave a chcú do mesiaca pripraviť generálny štrajk s podporou autodopravcov, geodetov a lesníkov. Dohodla sa na tom Iniciatíva poľnohospodárov s Úniou autodopravcov Slovenska. V súvislosti s generálnym štrajkom hovoria o možnosti blokovania hraničných priechodov či krajských miest.

„V krátkom čase budeme informovať vládu spoločným vyhlásením,“ avizoval Patrik Magdoško z iniciatívy s tým, že zotrvajú na súčasných požiadavkách. „Korupcia je to, čo trápi aj autodopravcov, aj všetkých,“ konštatoval. List vláde by mal byť pripravený do týždňa. Od ministerstva pôdohospodárstva očakávajú presný a termínovaný rozpis plnenia úloh, tak ako to urobilo ministerstvo vnútra. Magdoško uviedol, že z Bratislavy odchádzajú so vztýčenou hlavou a ocenil tiež pochopenie Bratislavčanov.

Nespokojní malí a strední farmári, lesníci a geodeti prišli na strojoch do Bratislavy v utorok, aby rokovali o problémoch v agrorezorte. V stredu sa stretli na rokovaní s členmi vlády. Keďže neboli s jeho výsledkami spokojní, prešli do ostrého štrajku. Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) sa v stredu vyjadrila, že protest organizujú ľudia, ktorí sa tvária, že sú farmári, mnohí z nich však farmármi nie sú, pretože nemajú ani štvorcový meter pôdy.