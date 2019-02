Toto sa s stane s vašim telom, keď budete každý deň jesť cottage cheese

Okrem toho, že cottage cheese obsahuje množstvo vápnika, ktorý posilňuje kosti, tento druh syra má aj množstvo iných výhod. Vedeli ste, že dokáže zlepšiť váš metabolizmus a upraviť hladiny cukru v krvi? Komparatívna štúdia zistila, že všetky druhy cottage cheese sú zdravé bez ohľadu na množstvo tuku. Tiež potvrdila, že najchutnejší je cottage cheese z kozieho mlieka. Prinášame vám informácie z ďalších štúdií, ktoré ukázali, aké benefity má každodenná konzumácia cottage cheese.

1. Zrýchli sa váš metabolizmus

B vitamíny, ktoré nájdete v cottage cheese, zlepšujú metabolizmus. Vitamín B12 zlepšuje funkcie mozgu a pomáha telu lepšie absorbovať železo. Riboflavín premieňa sacharidy na energiu a kyselina pantoténová zlepšuje metabolizmus bielkovín, tukov, sacharidov a aminokyselín v tele.

2. Posilnia sa svaly

Cottage cheese obsahuje proteín nazývaný kazeín, ktorý telo pomaly trávi a pomáha zvyšovať svalovú hmotu. To je dôvod, prečo veľa športovcov zvykne jesť cottage cheese po cvičení. Do krvi sa dostanú aminokyseliny a svaly dostanú zdravé množstvo živín. Po konzumácii cottage cheese sa môžete dlhšie cítiť sýti a plní energie.

3. Ľahšie schudnete

Štúdia z roku 2015 zistila, že cottage cheese vám môže pomôcť schudnúť, a to aj bez pravidelných náročných tréningov. V štúdii boli 2 skupiny ľudí: Ľudia s nadváhou, ktorí konzumovali nízkokalorickú stravu a pravidelne jedli cottage cheese bez toho, aby robili nejaké fyzické cvičenie, a v druhej skupine boli ľudia s rovnakou diétou, ktorí zároveň cvičili. Obidvom skupinám sa podarilo schudnúť, takže ak nemáte čas drieť v posilňovni, vaším prvým krokom by mala byť zmena stravy.

4. Zlepší sa reprodukčné zdravie žien

Mliečne výrobky sú bohaté na bielkoviny, vápnik a vitamín D. Pravidelná konzumácia cottage cheese je skvelá pre zdravie žien, pretože pomáha stabilizovať úrovne hormónov a menštruačný cyklus a dokonca môže znížiť riziko rakoviny prsníka. 16 rokov trvajúca štúdia dokázala, že vysoká hladina vitamínu D a vápnika u žien pred menopauzou pomohla znížiť riziko vzniku rakoviny prsníka.

5. Vaše kosti budú silnejšie

O výhodách výrobkov bohatých na vápnik vieme už od nášho detstva. Vďaka nim sú naše zuby a kosti zdravšie. Cottage cheese obsahuje 28% denného odporúčaného množstva vápnika. Má tiež pozitívny vplyv na metabolizmus a hustotu kostí. Maximálny účinok vápnika získate, ak ho začnete prijímať už od detstva. Konzumácia potravín bohatých na vápnik počas tehotenstva znižuje riziko vzniku osteoporózy a stabilizuje nervový systém.

6. Vaša hladina cukru v krvi bude stabilná

Cottage cheese obsahuje horčík, ktorý udržuje hladinu cukru v krvi v norme. Prospieva tak najmä ľuďom, ktorí majú diabetes typu II. Ak budete jesť cottage cheese každý deň, mali by ste brať do úvahy obsah tuku: nemal by mať viac ako 1,5% tuku. Cottage cheese s väčším podielom tuku by ste nemali konzumovať denne.

7. Zlepší sa vaše kardiovaskulárne zdravie

Okrem zlepšenia hladiny cukru v krvi má horčík pozitívny vplyv na kardiovaskulárny systém. Udržiava krvný tlak pod kontrolou a zabraňuje vzniku krvných zrazenín. 200 g cottage cheese dodá telu asi 30% odporúčanej dennej dávky selénu. Je to silný antioxidant, ktorý neutralizuje negatívny účinok voľných radikálov a chráni cievy a srdce pred poškodením.

8. Zníži sa riziko mŕtvice

Cottage cheese okrem iných živín obsahuje aj draslík. Ten podporuje rovnováhu tekutín v tele, znižuje úzkosť a podieľa sa na šírení nervových impulzov. Pravidelná konzumácia draslíka znižuje krvný tlak a v dôsledku toho znižuje riziko mŕtvice. Konzumácia mliečnych výrobkov, vrátane cottage cheese, pôsobí ako prevencia pred metabolickým syndrómom, ktorý súvisí s kardiovaskulárnymi ochoreniami a cukrovkou.

Kedy by ste ho nemali konzumovať

Rovnako ako každý iný výrobok, aj konzumácia cottage cheese má svoje nevýhody. Môže obsahovať veľa soli: pol šálky cottage cheese obsahuje približne 400 miligramov chloridu sodného. Denný odporúčaný príjem je 1500 miligramov.

Zároveň by ste sa mali vyhnúť konzumácii cottage cheese, ak máte problémy s obličkami. Priveľa bielkovín totiž zvyšuje záťaž na vylučovacie orgány. Cottage cheese by nemali konzumovať ani ľudia s intoleranciou laktózy, prípadne si vyberať len bezlaktózové alternatívy.