Nižší ľudia sú zlostnejší ako vysokí. Čo je na tom pravdy?

Napoleonský komplex alebo komplex malého muža je ľudové pomenovanie psychického komplexu, ktorý vychádza z malej výšky alebo akejkoľvej fyzickej indispozície. Pomenovanie získalo po Napoleonovi Bonaparte, o ktorom sa dlho tvrdilo, že si vojenskými výpravami kompenzoval svoju výšku. Ako sa však ukázalo, mýtus o Napoleonovej výške nie je pravdivý a v skutočnosti bol Napoleon vyšší ako priemerný Francúz. Je však aspoň štipka pravdy na tom, že nízki ľudia sú zlostnejší? Pozrime sa na výsledky vedeckých štúdií.

Štúdie varujú pred spoločenskými stereotypmi

Podľa novej štúdie, ktorú uskutočnili vedci v Center for Disease Control v Atlante v americkom štáte Georgia, sú nižší ľudia častejšie zlostní a násilní než vysokí ľudia. Vedci pozorovali 600 mužov vo veku od 18 do 50 rokov a zistili, že tí, ktorí sa cítili menej mužne, mali trikrát väčšiu pravdepodobnosť, že sa dopustia násilných útokov alebo trestných činov. Vedci tvrdia, že je to výsledok stresu, ktorí muži pociťujú, keď nespĺňajú mužské štandardy diktované spoločnosťou. Následkom toho sú títo muži agresívnejší.

Jeden zo spoločenských stereotypov spôsobuje, že nižší muži sa cítia menej mužne, keď majú podpriemernú výšku. Vedci tvrdia, že nižší muži preto môžu pôsobiť agresívnejšie, aby vykompenzovali nedostatok výšky. Tento syndróm, tiež známy ako napoleonský komplex identifikoval v roku 1926 rakúsky psychoanalytik Alfred Adler.

V roku 2018 objavil evolučný psychológ Mark van Vugt a jeho tím vedcov vo Vrije Universiteit Amsterdam dôkazy o napoleonskom komplexe u mužov. Dospeli k záveru, že muži, ktorí sú nižší, sa správajú agresívnejšie v interakciách s vyššími mužmi. Podľa odborníkov sa nižší ľudia cítia viac zraniteľní a majú vyššiu mieru paranoje. Je však veľmi pravdepodobné, že štúdia zahŕňala príliš malú skupinu účastníkov na predpovedanie správnej korelácie medzi výškou a agresiou.

Výsledky sú protichodné

Existujú aj ďalšie štúdie, ktoré viedli k protichodným výsledkom. Výskum University of Central Lancashire z roku 2007 naznačil, že napoleonský komplex je s najväčšou pravdepodobnosťou mýtus. Táto štúdia zistila, že nízki muži majú menšiu pravdepodobnosť stratiť nad sebou kontrolu ako muži s priemernou výškou. Počas experimentu sa účastníci zúčastnili duelov v detskej hre a vedci sledovali ich srdcovú frekvenciu. Výsledky ukázali, že vyšší muži majú väčšiu pravdepodobnosť stratiť kontrolu a udrieť.

Britská štúdia Wessex Growth Study sledovala psychologický vývoj detí od školského veku do dospelosti. Štúdia zistila, že "neboli zistené žiadne významné rozdiely vo fungovaní osobnosti alebo v každodennom živote, ktoré by mohli byť spôsobené výškou."

Akú máte skúsenosť s vysokými a nízkymi ľuďmi? Myslíte si, že výška nemá žiadnu spojitosť s temperamentom človeka? Dajte nám vedieť v komentároch nižšie.