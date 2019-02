Nespokojní farmári sa chcú radiť o ďalšom postupe s autodopravcami

Porada štrajkového výboru nespokojných farmárov, ktorí prišli v utorok (19. 2.) do Bratislavy, o ďalšom postupe, by sa mala začať o 10. hodine. Pre TASR to v piatok povedal farmár František Oravec. "Čakáme na autodopravcov, ktorí nás prídu podporiť, potom začneme rokovať," avizoval.

Oravec potvrdil, že v piatok bol rozhádzaný maštaľný hnoj pred budovou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Jedným alebo dvoma štrajkami sa nedajú dosiahnuť zmeny v pôdohospodárstve, preto budú pokračovať nátlakové akcie, ako ostrý štrajk či otváranie káuz, uviedol.

Na snímke protestujúci farmári vysypali hnoj pred budovu Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) v Bratislave 22. februára 2019. FOTO TASR – Jaroslav Novák

Farmár skonštatoval, že vo štvrtok (21. 2.) podal trestné oznámenie na šéfku agrorezortu Gabrielu Matečnú (SNS) za ohováranie a farmári podali hromadné trestné oznámenie na Generálnej prokuratúre SR.

Nespokojní malí a strední farmári, lesníci a geodeti prišli na strojoch do Bratislavy v utorok, aby rokovali o problémoch v agrorezorte a predostreli svoje požiadavky. V stredu (20. 2.) sa stretli na rokovaní o problémoch s členmi vlády. Keďže neboli s jeho výsledkami spokojní, prešli do ostrého štrajku. Ministerka Matečná sa v stredu vyjadrila, že protest organizujú ľudia, ktorí sa tvária, že sú farmári, mnohí z nich však farmármi nie sú, pretože nemajú ani štvorcový meter pôdy. „Musím povedať, že nie som stotožnená s tým, že legitimizujeme ľudí, ktorí sa vyhrážali zabitím, či na iných si objednávali nástražné a výbušné systémy. Títo ľudia neprišli (na protest) kvôli farmárom, ale prišli pre osobné ciele a zastieranie niektorých faktov,“ upozornila šéfka agrorezortu.