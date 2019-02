Jánovi Kuciakovi a Martine Kušnírovej odhalili na Štúrovom námestí v Trenčíne pomník

Pokiaľ zabúdame na našu minulosť, na našu históriu, tak sme, bohužiaľ, odsúdení si ju v tých najhorších prípadoch zopakovať. Pri príležitosti pietnej spomienky na zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú to vo štvrtok v Trenčíne povedal scenárista a režisér Peter Hledík.

„Vražda novinára a jeho priateľky je pre mňa trikrát šok. Ten prvý šok bol, že je niekto umlčaný spôsobom, ktorý je definitívny. Že niekto prekáža natoľko, že ho treba zavraždiť. Druhým šokom je ten rok, ktorý prešiel. Očakával som, že sa zásadne zmení riadenie tohto štátu a nepodstúpi len kozmetické úpravy. Tretím šokom je, že niekto povie, že Ján Kuciak do Trenčína nepatrí, pretože s ním nemá nič spoločné. Šokoval ma tento ľudský hyenizmus,“ povedal Hledík.

Na pietnej spomienke na zavraždenú dvojicu sa vo štvrtok v Trenčíne zúčastnilo asi 1000 Trenčanov i ľudí z okolia. Jej súčasťou bolo aj odhalenie pamätníka Kuciakovi a Kušnírovej, ktorého sa zhostil brat zavraždeného novinára Jozef Kuciak.

„Celá rodina pociťujeme veľkú vďačnosť ľuďom, ktorí sa postavili za Janka a za Martinku, a pokúšame sa im to vracať, koľko vládzeme. Odhaľovať bratovi pamätník, to je hrozný pocit,“ povedal Jozef Kuciak s tým, že ľudia na námestiach teraz i v minulom roku mu dávajú nádej, že vražda sa vyšetrí.

„Či sa objavia objednávatelia, v tom som skeptický. Vyšetrovateľom dôverujeme, o nadriadených máme pochybnosti. Nechcem im ukrivdiť, ale zatiaľ nás nepresvedčili. Žiadne rozhodnutie neurobili sami od seba, ku všetkému ich dotlačili novinári alebo spoločnosť. Dúfam, že ak to pôjde tak ako doteraz a nikto do toho nebude zasahovať, mohlo by sa to dotiahnuť do konca,“ doplnil brat zavraždeného novinára.