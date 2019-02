Jána a Martinu si v Banskej Bystrici prišlo pripomenúť takmer 3000 ľudí

Prvé výročie od smrti investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej si vo štvrtok podvečer na banskobystrické Námestie SNP prišlo pripomenúť takmer 3000 ľudí. Na schodoch Morového stĺpu zapaľovali sviečky, kahance a ticho spomínali.

Počas viac ako hodinového zhromaždenia sa na tribúne vystriedali viacerí rečníci, zrekapitulovali udalosti, ktorými žila spoločnosť po celý rok, hodnotili ich a pripomenuli, že zďaleka neskončili. Medzi ich príhovormi zneli piesne.

„Dve rodiny dostali ten najťažší údel a dostali ho preto, že fatálne zlyhali naše orgány. Ján Kuciak sa obrátil na políciu so žiadosťou o ochranu, o vyšetrenie, označil presne toho, kto sa mu vyhráža a nedostal ju. Nikto to nevyšetroval, polícia a prokuratúra nevyšetrovali ani tie údaje, ktoré uvádzal vo svojich článkoch, hoci to bolo vo verejnom záujme. Boli to fatálne zlyhania našich inštitúcií,“ uviedla z tribúny bývalá ombudsmanka Jana Dubovcová.

Podľa nej vyšetrenie vraždy mladej dvojice je „psia povinnosť štátu a nie láskavosť pre nás“.

„Odvtedy sa zmenila iba fasáda na našom štátnom dome, obsah a spôsob vládnutia sa nijako nezmenil. A ani tá fasáda sa nezmenila dobrovoľne. Nebolo to na základe nejakej sebareflexie, ale bolo to z donútenia, pod naším vplyvom, pod vplyvom týchto stretnutí,“ zdôraznila Dubovcová.

Pripomenula, že pri kontrole zdola majú nenahraditeľnú úlohu médiá, ktoré kladú otázky a pýtajú sa za občanov.

„Vždy, keď nejaký verejný činiteľ povie, že neodpovie novinárovi na otázku, alebo médiá rozdelí na protivládne a iné, a protivládnym neodpovie, treba vždy zvýšiť pozornosť, lebo taký verejný činiteľ odmieta verejnú kontrolu,“ dodala za potlesku účastníkov Dubovcová.

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Dvojicu mladých ľudí zavraždili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači výstrelmi z pištole kalibru 9 milimetrov. Za vraždu zaplatil objednávateľ minimálne 70.000 eur. Obvinené sú zatiaľ štyri osoby – Alena Zs., ktorá mala za objednávku Kuciakovej vraždy zaplatiť, Tomáš Sz., ktorý mal strieľať, Miroslav M., ktorý ho mal na miesto činu doviezť, a Zoltán A. ako sprostredkovateľ. Všetci sú vo väzbe.