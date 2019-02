Daňový superodpočet na vedu a výskum sa zvýši na dvojnásobok

Daňový superodpočet, podľa ktorého si môžu slovenské firmy v súčasnosti odpočítať náklady na vedu a výskum ešte raz vo výške 100 %, sa v tomto roku zvýši na 150 % a v budúcom roku na 200 %. Informoval o tom premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po rokovaní so Zväzom automobilového priemyslu (ZAP).

Jednou zo základných požiadaviek slovenských výrobcov automobilov bola podľa premiéra predvídateľnosť ďalšieho vývoja a nákladová stabilita. Automobilky pripravujú nové modely niekoľko rokov a potrebujú vedieť, aké budú ich náklady v danom období.

„Jedným z prvých záverov nášho rokovania je prísľub vlády SR, že nebude prijímať v priebehu roka také opatrenia, ktoré by mali zásadný vplyv na nákladovosť výroby samotných automobilov,“ povedal Pellegrini. Ďalšími opatreniami na podporu slovenských automobiliek budú podľa premiéra spustenie špeciálneho programu na výstavbu nájomných bytov, zvýšenie príspevku na bývanie pre zamestnancov zo vzdialených regiónov zo súčasných 50 eur na dvojnásobok či podpora duálneho vzdelávania. Všetky opatrenia budú podľa premiéra zrealizované „v čo najkratšom možnom termíne“. Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD) má v priebehu dvoch týždňov predložiť na rokovanie vlády materiál s konkrétnymi úlohami pre jednotlivé rezorty.

Prezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) Alexander Matušek pripomenul, že v súčasnosti sa rozhoduje o tom, čo na Slovensku bude o niekoľko rokov. „Dohodli sme sa na súbore opatrení, ktoré budeme realizovať ihneď, ale najmä na systéme, ako pracovať do budúcnosti,“ povedal.

Minister hospodárstva spresnil, že opatrenia, ktoré vo štvrtok na rokovaní so ZAP dohodli, budú vyhodnotené do leta. Podľa Pellegriniho je však vláda pripravená sa stretnúť so zástupcami automobiliek kedykoľvek v prípade mimoriadnych udalostí, ktoré by mohli podporiť automobilový priemysel.

V súčasnosti Slovensko vedie svetový rebríček v počte vyrobených automobilov, keď na 1000 obyvateľov vyrobí 198 áut. Podiel automobilov na celkovej priemyselnej produkcii dosiahol 46,8 %.

Automobilky však už pociťujú prvé náznaky ochladenia ekonomiky. Po niekoľkých rokoch neustáleho rastu počtu zamestnancov a produkcie automobilov na Slovensku oznámili začiatkom tohto roka Kia Žilina prepustenie 27 zamestnancov výroby dieslových motorov a Volkswagen Bratislava zníženie počtu pracovných zmien pri výrobe malých automobilov a tiež prémiových SUV automobilov.