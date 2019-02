Komisárka Rady Európy: Slovenskí politici majú pracovať v prospech slobody médií

Verejní činitelia na Slovensku by mali dbať o fungovanie priaznivého prostredia pre novinárov a neprijímať legislatívne opatrenia, ktoré by zasahovali do slobody médií. Uvádza sa to vo vyhlásení komisárky Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunje Mijatovičovej, zverejnenom vo štvrtok.

Mijatovičová pripomenula, že pred rokom bol v obci Veľká Mača zavraždený investigatívny novinár Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina Kušnírová. „Moje myšlienky patria ich rodinám, priateľom a kolegom, pre ktorých to bol nepredstaviteľne ťažký rok,“ uviedla komisárka.

Rada Európy považuje podľa nej za povzbudivé, že doterajšie vyšetrovanie viedlo k zatknutiu štyroch osôb podozrivých z účasti na vraždách a možnej identifikácii jednej osoby, ktorá si ich objednala. „Pre zaručenie nezávislosti vyšetrovania je však potrebná mimoriadna ostražitosť, najmä kvôli početným správam, že niektorí podozriví mali podľa všetkého kontakty alebo vzťahy s politikmi a osobami na polícii a prokuratúre,“ konštatovala Mijatovičová.

Komisárka zdôraznila „kľúčovú úlohu“ slovenských verejných činiteľov pre vytvorenie priaznivého prostredia pre novinárov. Zodpovedné miesta sú podľa nej povinné zabezpečiť slobodu médií a bezpečnosť novinárov vrátane poskytovania ochrany, keď novinári čelia hrozbám. Osobitnú pozornosť si zaslúžia novinári ako bol Kuciak, ktorí sa zaoberajú korupciou alebo organizovaným zločinom a môžu byť obzvlášť vstavení zastrašovaniu alebo násiliu. „Ich práca je v slobodnej a demokratickej spoločnosti nevyhnutná a jej posilnenie bude tým najlepším spôsobom, ako si uctiť spomienku na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú,“ dodala Mijatovičová.