Slovensko je rok po vražde novinára Jána Kuciaka iné, zhodli sa viacerí ministri

Rok po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej je Slovensko iné. Zhodujú sa na tom minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd), ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD).

„Každý si uvedomil, či už na najvyšších úrovniach verejnej sféry alebo nižšie, že jeho práca je posudzovaná. Keď niečo zanedbá, urobí zle, tak ho zodpovednosť neminie,“ priblížil svoj postoj Gál, ktorý verí že vražda sa vyšetrí, aj keď možno neskôr. „Spravodlivosť je možno pomalá, ale istá,“ myslí si.

Vo vyšetrenie vraždy verí aj Kalavská. Zároveň je presvedčená, že slovenská spoločnosť je od vraždy citlivejšia na dianie okolo seba.

Podobne sa vyjadril aj Lajčák. „Spoločnosť sa prebudila a miera tolerancie voči niektorým javom sa znížila. Zvyšuje to tlak na nás, verejných činiteľov,“ povedal s tým, že je to podľa neho pre spoločnosť dobré. „Nezabudnime však na to, že Slovensko je parlamentná demokracia a tá má isté mechanizmy, ktoré treba rešpektovať,“ dodal.

Ján Kuciak bol investigatívny novinár v redakcii spravodajského webu Aktuality.sk. Spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou ho 21. februára 2018 zavraždili v ich dome vo Veľkej Mači. Obvinené sú zatiaľ štyri osoby – Alena Zsuzsová, ktorá mala za objednávku Kuciakovej vraždy zaplatiť, Tomáš Szabol, ktorý mal strieľať, Miroslav Marček, ktorý ho mal na miesto činu doviezť a Zoltán Andruskó ako sprostredkovateľ. Všetci sú vo väzbe.