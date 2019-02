Video: V ZOO nechali deti hrať sa s levmi a tigrami, aktivisti bijú na poplach

ZOO v Dartmoore (Veľká Británia) vo februári 2019 uviedla do svojej ponuky zážitok s názvom „Človek proti zvieraťu“. Ľudia, vrátane detí už od 8 rokov, si tak za 8 libier (9,2 eur) môžu vyskúšať zápasiť s lanom, ktoré na druhej strane ťahá tiger či lev. Zvieratá sú od ľudí, samozrejme, oddelené pletivom.

Zamestnanci ZOO uviedli program do ponuky so slovami, že zvieratá sa pomocou zápasenia udržujú vo forme a budujú si svaly. S týmto tvrdením nesúhlasia bojovníci za práva zvierat, podľa ktorých táto hra ničí rešpekt človeka k zvieratám.

V meste sa dokonca rozbehla už aj petícia, ktorá žiada vedenie ZOO, aby zvážilo ukončenie takýchto hier. Správca zariadenia Benjamin Mee sa voči tvrdeniam aktivistov rázne vyhradil:

Just popped out to play tug of war with a lion @DartmoorZoo, as you do. Jasiri easily had 4 people off their feet and in the mud. Lovely cat pic.twitter.com/oOqURz6RpK