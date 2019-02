Koľko osušiek a uterákov by sa malo nachádzať v každej domácnosti?

Ak ste sa v minulosti zbavovali nepotrebných vecí v domácnosti vo veľkom, alebo ste sa sťahovali z domu do bytu, alebo ste sa nad tým jednoducho len tak zamýšľali, možno ste sa pri tom stretli s problémom, ktorý sa dnes hromadne rozoberá na internete: koľko osušiek by sa malo nachádzať v domácnosti?

Debata vypukla po tom, ako sa užívateľ Twitteru Abdul Dremali na sociálnej sieti opýtal, koľko osušiek majú doma ostatní. Keď sa o tom bavili s priateľkou, Abdul tvrdil, že v domácnosti by sa malo nachádzať okolo 10 osušiek, čo však jeho priateľka rázne zamietla.

hello fellow adults. my gf and i have a question... what is the correct amount of towels to own? i said 10 and she looked at me like i was crazy. we have zero frame of reference on the appropriate amount of towels in a household of two.