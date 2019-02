Danko sa pri zahraničných cestách neplánuje riadiť ministrom Lajčákom

Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko sa neplánuje pri svojich pracovných cestách riadiť podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD). Vyplýva to z Dankových vyjadrení na stredajšej tlačovej konferencii, na ktorej šéf SNS okrem iného vyhlásil, že nie je pod ministrom Lajčákom.

„Ja nie som pod Lajčákom. Keď sa ja rozhodnem zajtra, že pôjdem do Honolulu, tak pôjdem,“ zdôraznil Danko. Zopakoval, že je za to, aby Slovensko malo vyvážené vzťahy smerom na všetky svetové strany. Zopakoval, že do Ruska chodiť bude.

Práve k Dankovej minulotýždňovej návšteve Ruska Lajčák povedal, že bola pomerne neštandardná. O návšteve sa podľa jeho slov rezort dozvedel až dva dni pred jej konaním.

„Štandardné je, že cesty našich ústavných činiteľov dohadujú naše zastupiteľské úrady. V danom prípade to nebolo tak,“ poznamenal Lajčák. Danko sa počas návštevy stretol so šéfom ruskej Štátnej dumy Viačeslavom Volodinom a rokoval s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom.