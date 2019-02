Video: Kocúr zachránil svoju majiteľku. Takto jej otvoril dvere

Študentka Gabby Tropea sa môže pochváliť skutočne inteligentným kocúrom, ktorý sa vďaka jej videu preslávil na sociálnych sieťach. Dievčina vyšla z domu a jej sestra ju nechtiac vymkla, takže sa nemohla dostať dnu. Zašla preto k zadnému vchodu, no nanešťastie, aj presklené dvere boli zavreté a zaistené drevenou tyčou.

Gabby si však všimla, že vo vnútri je jej kocúr Boko a tak sa ho rozhodla zapojiť do jej záchrany. Ťukala na sklenené dvere a Boko jej túto hru opätoval. Vďaka sile mačky sa tak podarilo tyč odstrániť a Gabby tak mohla posuvné dvere otvoriť. Z šikovného kocúra sa teraz stala virálna senzácia a video zhliadlo už viac ako 5,5 milióna ľudí.

Video: Kocúr pomohol majiteľke otvoriť dvere

My sister accidentally locked me out of the house so I went to check if the back door was unlocked and this happened pic.twitter.com/2zkjeyFJk5