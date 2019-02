Britská školáčka, ktorá utiekla k Islamskému štátu, možno požiada o holandské občianstvo

Tínedžerku, ktorá v roku 2015 ušla z Británie s dvoma kamarátkami k extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii, šokovalo rozhodnutie britskej vlády odobrať jej občianstvo.

„Je to trochu znepokojujúce a frustrujúce. Mám pocit, že je to trochu nespravodlivé voči mne a môjmu synovi,“ povedala 19-ročná Shamima Begum v reakcii britskej televízii ITV.

Rozhovor prebiehal v utečeneckom tábore al-Haul na severovýchode Sýrie, kde Shamima momentálne žije a kde minulý týždeň porodila syna.

„Moja rodina to podávala tak, že by bolo pre mňa oveľa jednoduchšie vrátiť sa do Británie,“ uviedla ďalej. Dodala, že by sa teraz mohla pokúsiť o získanie občianstva v Holandsku, ktoré je vlasťou jej manžela - bojovníka militantnej organizácie Islamský štát. Ten má podľa Shamimy v Holandsku aj rodinu.

„Možno by som mohla požiadať o občianstvo v Holandsku. Ak ho (manžela) pošlú do väzenia v Holandsku, môžem naňho počkať, kým bude vo väzení,“ povedala.

Televízia Sky News ostatné dni informovala, že zbavenie Shamimy Begum jej britského občianstva je možné vďaka tomu, že má dvojaké britsko-bangladéšske občianstvo. Shamimin právnik Tasnime Akunjee však denníku The Independent povedal, že jeho klientka má síce bangladéšsky pôvod, nie však dvojaké britsko-bangladéšske občianstvo. Jej rodina sa podľa neho plánuje voči rozhodnutiu Londýna odvolať.

Begum už skôr povedala, že neľutuje, že vycestovala do Sýrie, aby podporila bojovníkov z IS. Zároveň však trvala na tom, že nepredstavuje „hrozbu“.

Viacerí analytici spochybňujú oprávnenosť Londýna odobrať jej občianstvo, čo v súlade s britskými zákonmi nie je možné, keby takýmto krokom zároveň prišla o štátnu príslušnosť.

Shamima mala 15 rokov, keď spolu s dvoma spolužiačkami, Kadizou Sultanovou a Amirou Abaseovou, odletela 17. februára 2015 z londýnskeho letiska Gatwick do Turecka. Následne všetky tri priateľky prekročili sýrske štátne hranice, aby sa pridali k Islamskému štátu. Rodičom doma povedali, že idú na celodenný výlet.