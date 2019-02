Farmári zvažujú trestné oznámenie na Gabrielu Matečnú

Aktualizované 14:32

Predstavitelia nespokojných farmárov, ktorí prišli na poľnohospodárskych strojoch do Bratislavy, zvažujú podanie trestného oznámenia na ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú (SNS). Uviedol to v stredu Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov po rokovaní vlády, na ktoré bola premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) pozvaná niekoľkočlenná delegácia protestujúcich farmárov.

Delegácia farmárov podľa Magdoška odchádza zo stretnutia s členmi vlády sklamaná. „Bohužiaľ, odchádzame zo stretnutia s tým, že sme sa na ňom dozvedeli, že všetko funguje tak, ako má. Počuli sme len konštatovania, že ministerstvo pôdohospodárstva pracuje a má dlhodobejšie ciele. My však máme jednoznačný názor, že (v stredu) nepadlo nič konštruktívne, čo by posunulo slovenské poľnohospodárstvo dopredu,“ povedal Magdoško.

Jediným opatrením „k veci“ bol podľa Magdoška návrh ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD), že bude zriadená tzv. policajná envirokobra v počte 100 vyšetrovateľov pôsobiaca v každom krajskom meste. „Dohodli sme sa na mesačných návštevách. Toto hodnotím ako jediné plus z dnešného stretnutia,“ oznámil Magdoško. Za pozitívne opatrenie Magdoško považuje aj projekt prisľúbených pozemkových úprav. „V ostatných veciach sme sa zatiaľ (s vládou) nezhodli,“ zdôraznil Magdoško.

Farmári zhromaždení na proteste na brehu Dunaja v Bratislave sa podľa jeho slov idú poradiť, aký ďalší postup zaujmú. „Teraz ideme prehodnotiť, ako budeme ďalej pokračovať,“ avizoval Magdoško.

V stredu ráno zverejnený názor agroministerky Gabriely Matečnej (SNS) považuje Magdoško za jej osobné hodnotenie. „Považujeme to za absurdné. Budeme pre tieto vyjadrenia zvažovať podanie trestného oznámenia na pani ministerku Matečnú,“ dodal.

„Musím povedať, že ako podpredsedníčka vlády, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako členka SNS si nemyslím, že na zasadnutie vlády by mali chodiť takíto ľudia. Je, samozrejme, legitímne právo pána premiéra zavolať na rokovanie vlády kohokoľvek, ale z môjho pohľadu sú prizvaní ľudia, ktorí sú prepojení na kriminálne prostredie,“ povedala pred stredajším rokovaním vlády Matečná. Premiér a vláda by podľa nej nemali legitimizovať ľudí, ktorí zneužívajú malých farmárov na svoje osobné ciele alebo na zakrývanie niektorých vlastných osobných káuz. „Takisto by sme nemali legitimizovať ľudí, ktorí sa tvária apoliticky, pričom skoro každý jeden z organizátorov protestov je členom opozičnej strany,“ doplnila Matečná.