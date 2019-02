6 dôvodov, prečo sa mužom páčia staršie ženy

Aj keď sa atraktivita žien často meria mladosťou, mnohí muži vedia, že staršie partnerky prinášajú množstvo výhod, ktoré pri randení s mladými ženami nezažijete. Prinášame vám 6 dôvodov, prečo niektorí muži uprednostňujú staršie ženy.

Staršie ženy vedia, čo chcú

Na rozdiel od mnohých mladších žien, ktoré stále objavujú vzťahy a samé seba, staršie ženy majú oveľa jasnejšiu predstavu o tom, čo chcú. Málokedy sa s mužmi zahrávajú a sú ochotné presne pomenovať to, čo si prajú. Je ľahšie sa s nimi priamo rozprávať o zámeroch a túžbach.

Vedia viac o živote

Staršie ženy majú viac skúseností so životom, randením a vzťahmi vo všeobecnosti, vďaka čo mu sa od nich môžete veľa naučiť. Ponúkajú svoj pohľad na niekoľko problémov a ich bohaté životné skúsenosti pomáhajú človeku pozerať sa na život realistickejšie. Tieto ženy majú schopnosť vidieť človeka spôsobom, akým sa sám nevidí a dokážu ho motivovať k dosiahnutiu väčších cieľov.

Sú sebavedomé a nezávislé

Zatiaľ čo mladšie dámy stále hľadajú pozornosť a súhlas od okolia, staršia žena sa cíti dobre vo svojej koži. Nemusí nikomu nič dokazovať a nepotrebuje súhlas ostatných. Jej sebadôvera ostatných priťahuje. Staršie dámy si užívajú pozornosť mužov, no nebažia po nej a sústreďujú sa aj na iné dôležité veci.

Sú emocionálne vyspelejšie

Vďaka životným skúsenostiam si toho prežili už mnoho. Vedia, ako nereagovať zbytočne prehnane, a ako ovládať svoje emócie a správanie. Ale to určite neznamená, že sú nudné a nevedia, čo je to zábava. Vo väčšine prípadov sú vo vnútri rovnako hravé ako mladšie dámy, radi sa rozprávajú a radi trávia veľa času so svojimi partnermi.

Konverzácia s nimi je hlbšia

So staršími ženami si môžete užiť skvelé rozhovory. Ich životná skúsenosť im umožňuje pochopiť svet na hlbšej úrovni. Štatistiky navyše hovoria, že väčšina žien, ktoré majú viac ako 30 rokov, majú aj akademický titul. Vzdelané ženy sú inteligentné a dokážu udržiavať hlboké rozhovory o takmer akejkoľvek téme: životnom prostredí, komunite, cestovaní, médiách atď. Majú svoj vlastný názor, ktorý dopĺňa ich atraktívnu osobnosť.

Sú finančne stabilnejšie

Nie je žiadnym tajomstvom, že aj muži chcú finančné zabezpečenie, bez ohľadu na to, či sú mladí alebo starí. Väčšina starších žien má dobre rozbehnutú kariéru, má nejaké peniaze v dôchodkovom fonde a má silný pocit finančnej zodpovednosti pri platení svojich účtov. Vďaka tomu sú staršie slobodné ženy finančne nezávislé a nie sú odkázané na partnera.

Poznáte tiež páry, v ktorých je žena staršia ako muž? Ako im to vo vzťahu funguje? Napíšte nám v komentároch.