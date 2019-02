Doprava v Bratislave: Na týchto miestach sa vodiči zdržia 20 minút

Ranná doprava v Bratislave je v stredu aj napriek obmedzeniam na križovatke Prievoz a na ulici Mlynské nivy relatívne plynulá. Zelená vlna RTVS upozorňuje na zdržanie 10 až 20 minút na Gagarinovej smerom do centra, na Záhradníckej, Rožňavskej, Vajnorskej a Račianskej.

Stella centrum informuje o zdržaniach a kolónach na diaľnici D2 za Stupavou, na diaľnici D1 pred vjazdom do Bratislavy a pred Prístavným mostom smerom do Petržalky, z Čiernej Vody do Vajnôr, v Dunajskej Lužnej, Ivanke pri Dunaji a Moste pri Bratislave v smere do Bratislavy. Šoféri sa tu môžu zdržať od 10 do 20 minút. Aplikácia Waze upozorňuje na zhustenú premávku na Moste Apollo, Ulici Svornosti, Slovnaftskej, Popradskej, Dvojkrížnej, Hradskej, Ivanskej ceste i Trnavskej ceste. Taktiež na Šancovej, Pražskej, Staromestskej či na Nábreží armádneho generála L. Svobodu.

V Bratislave sa postupne od piatka (15. 2.) začali rozsiahle dopravné obmedzenia. Súvisia s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7, konkrétne prestavbou mimoúrovňovej križovatky Prievoz, a s výstavbou podzemného kruhového objazdu na rekonštruovanej časti ulice Mlynské nivy. Na bezplatnú informačnú linku 0800 242 000 môžu hlásiť vodiči problémy v doprave, alebo klásť otázky. Viac informácií nájde verejnosť na webe www.zvladneme.to, kde je aj online prenos z dopravných kamier.