Afty sú jasným znakom nedostatku jedného vitamínu

Malé vredy v ústach, tiež známe ako afty, sú bežným znakom nedostatku vitamínu B12. Afty sú malé plytké lézie vo vnútri úst, ktoré môžu spôsobovať bolesť najmä pri jedení. Môžu sa objaviť v oblasti jazyka, ďasien alebo vnútra úst. Obvykle nie sú závažné a vo všeobecnosti zmiznú do jedného až dvoch týždňoch, no môžu nám značne znepríjemňovať život.

Užívanie vitamínu B12 môže pomôcť znížiť počet áft v ústach aj bolesť. Potvrdil to výskum publikovaný v časopise The Journal of the American Board of Family Medicine. Až 74% ľudí v štúdii sa dokázalo úplne zbaviť áft, keď začali užívať vitamín B12. Prvý autor štúdie Ilia Volkov uviedol, že “...frekvencia rekurentnej aftóznej stomatitídy vo všeobecnej populácii je až 25%, no doposiaľ neexistuje optimálny terapeutický prístup."

Vitamín B12 účinne bojuje s aftami

Vitamín B12 sa podieľa na tvorbe červených krviniek. Jeho nedostatok, ku ktorému častejšie dochádza u osôb starších ako 60 rokov, môže spôsobiť anémiu. V dôsledku toho sa ľudia môžu cítiť viac unavení.

V štúdii 58 ľudí s aftami užívalo počas šiestich mesiacov buď doplnky vitamínu B12 alebo placebo. 74% ľudí, ktorí užívali vitamín, na konci štúdie žiadne afty nemalo. Zo skupiny, ktorá užívala placebo, nemalo na konci štúdie žiadne afty len 32% ľudí.

Autori vysvetľujú výsledky: