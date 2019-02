Toto boli posledné slová, ktoré NASA poslala roveru Opportunity na Mars

Inžinieri Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa rozlúčili s roverom Opportunity poslednou dojímavou správou. Malý robot strávil 15 rokov skúmaním povrchu Marsu a inžinierom poskytol neuveriteľné množstvo cenných informácií.

Šesťkolesový rover sa odmlčal pred ôsmimi mesiacmi, keď na Marse zúrila prachová búrka. Opportunity oznámil NASA, že jeho batérie sa vybíjajú a stmieva sa.

Odvtedy inžinieri z NASA posielali správy s nádejou, že sa rover znovu prebudí k životu. 13. februára však oficálne misiu Opportunity ukončili. "Je to ťažký deň," povedal projektový manažér John Callas v sále, kde boli stovky súčasných a bývalých členov tímu, ktorý dohliadal na Opportunity a jeho identické dvojča Spirit. "Aj keď je to stroj a my sa s ním lúčime, je to stále veľmi ťažké a veľmi dojímavé, ale museli sme to urobiť. Došli sme do tohto bodu. "

Čítajte viac: Prieskumné vozidlo Opportunity ukončilo na Marse svoju misiu

Po poslednej sérii príkazov na obnovenie inžinieri z riadiaceho centra misie odoslali na rozlúčku poslednú správu. Boli to slová piesne I'll Be Seeing You od Billie Holiday:

"Nájdem ťa v rannom slnku A keď príde noc Budem sa pozerať na mesiac Ale uvidím ťa tam"

Z vesmíru sa však nevrátila žiadna odpoveď a riadiaci pracovníci NASA počuli iba ticho. Znamenalo to, že posledná správa od Opportunity prišla v júni 2018, ktorá hovorila, že batéria je slabá a prichádza tma.