Video: Na Sibíri napadol čierny sneh

Kemerovská oblasť na Sibíri, ktorá sa nachádza severovýchodne od Novosibirsku sa zmenila na pochmúrnu čiernu krajinu. Obyvatelia zdieľajú fotografie a videá čierneho snehu, ktorý pokryl krajinu, ich domy aj autá.

Zatiaľ čo tento fenomén môže na snímkach vyzerať úžasne, v skutočnosti naznačuje hrozivé dôsledky ťažobného priemyslu, ktorý podľa mnohých obyvateľov nie je dostatočne regulovaný. Ako uviedol Vladimír Slivyak, člen environmentálnej skupiny Ecodefense pre The Guardian:

#Russia is a country of outstanding natural beauty and diversity. But the sheer lack of environmental regulations is a devastating effect for residents in #Kuzbass, where last night there was BLACK SNOW. pic.twitter.com/zMiEWBJbnh