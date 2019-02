Video: Politik napadol policajta, nebol to však “náš človek”

Kontroverzný rumunský politik Cristian Boureanu sa postaral o ďalší škandál, keď ho zadržala polícia po útoku policajného dôstojníka. Incident, ku ktorému došlo ešte v roku 2017 zachytili viacerí policajti, ktorí boli na mieste. Boureanua a jeho priateľku Lauru Dincă zastavili kvôli bežnej policajnej kontrole kvôli podozreniu z jazdy pod vplyvom návykovej látky. Politik sa však odmietol identifikovať a bol na policajtov agresívny, pričom jednému z nich zabuchol prsty v dverách.

Konflikt sa však vyhrotil, keď muža požiadali, aby vystúpil z vozidla. Po slovných útokoch Boureanu udrel policajta do rozkroku, na čo on zareagoval úderom do Boureanovej tváre. Muž sa zosypal na zem a po zákroku policajta bol hospitalizovaný v nemocnici so zlomeným nosom a poranením hlavy a ucha následkom pádu. Boureanu bol následne zadržaný za útok na verejného činiteľa.

Video: Policajt sa s politikom nemaznal