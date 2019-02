Pellegrini: Slovensko bude mať v Izraeli inovačného diplomata

Izrael tak bude štvrtou krajinou po USA, Číne a Fínsku, kde bude mať Slovensko takéhoto zástupcu. Informoval o tom v pondelok slovenský premiér Peter Pellegrini počas letu na pracovnú cestu do Izraela.

„Len v štyroch krajinách sveta ich budeme mať a Izrael je jednou z prvých krajín, kde už v lete tohto roku takýto diplomat bude inštalovaný,“ potvrdil premiér Pellegrini.

Diplomat by sa podľa neho mal primárne venovať len oblastiam inovácií, hi-tech, výskumu a vývoja. „Mal by byť mostom medzi slovenskými a izraelskými firmami, aby ich spájal medzi našimi vedecko-výskumnými inštitúciami. Aby pomáhal vytvárať spoločné výskumné projekty, spoločné možno aj podniky, ktoré budú pokračovať vo vývoji niektorých nových produktov,“ konštatoval.

Inovačný diplomat by nemal byť zaťažený inou diplomatickou prácou. „Bude to človek, ktorý sa má od rána do večera venovať len moderným technológiám a má hľadať, ako by slovenské firmy mohli využiť know-how izraelských firiem a naopak ako by izraelské firmy mohli hľadať na Slovensku kvalitných a dobrých partnerov pre výskum, vývoj a inovácie,“ dodal.

Zároveň Peter Pellegrini potvrdil, že aj naďalej platí pozvanie pre predsedu vlády Izraela Benjamina Netanjahua. „Slovensko patrí k posledným krajinám strednej Európy, kde doteraz izraelský premiér na oficiálnej návšteve nebol. Pevne verím, že sa mi podarí dohodnúť jeho návštevu v druhej polovici tohto roka v prípade jeho znovuzvolenia do funkcie v predčasných voľbách, ktoré sa budú konať už o niekoľko týždňov,“ uzavrel.

Premiér Peter Pellegrini by mal pracovnú návštevu Izraela ukončiť v utorok (19.2.) večer.