Gál pripúšťa tajnú voľbu kandidátov, ak bude výsledkom funkčnosť Ústavného súdu

Poslanec Národnej rady SR Juraj Blanár (Smer-SD) je presvedčený, že v koalícii dôjde pri opakovanej voľbe kandidátov na ústavných sudcov k dohode. "Od začiatku sme vraveli, že pre nás je prijateľná jedine tajná voľba, tak sme to komunikovali s opozíciou aj na verejnosť, aj sme sa tak zachovali," povedal v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Strana Most-Híd podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) vo štvrtkovej (14. 2.) voľbe kandidátov na ústavných sudcov krúžkovala šesť mien. „Aby sme predišli tomu, že Ústavný súd bude nefunkčný,“ vysvetlil. Pripustil, že by sa nabudúce mohlo voliť tajne, pokiaľ bude zabezpečená funkčnosť Ústavného súdu SR.

Gál nepovedal, akú voľbu bude Most-Híd v opakovanom hlasovaní presadzovať, závisí to podľa neho od dohôd. Za dôležité považuje, aby bol obsadený Ústavný súd. „O čo nám ide? Aby sme mali tajnú alebo verejnú voľbu, alebo aby sme mali dobrých kandidátov na Ústavnom súde? Keď zabezpečí tú dobrú voľbu to, aby sme išli do verejnej voľby, tak pôjdeme do verejnej voľby,“ skonštatoval. Dohodnúť sa v širšom kruhu aj s koalíciou by bol podľa vlastných slov ochotný aj predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Jeho postoj označil Blanár za konštruktívny.

Líder OĽaNO Igor Matovič si myslí, že tajnou voľbou chceli poslanci zabezpečiť dostatok hlasov na to, aby sa kandidátom stal aj predseda Smeru-SD Robert Fico. Smer-SD mal o tom rokovať s predstaviteľmi ĽSNS. Blanár dohody odmietol. Podľa Gála boli „šumy“ o takejto dohode, Mostu-Híd to nikto nepotvrdil.

Nesúhlas premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) s postupom svojej strany pri voľbe kandidátov je podľa Blanára jeho osobný názor. „Som presvedčený, že si to vydiskutujeme,“ povedal. Podľa lídra Obyčajných premiér prvýkrát ukázal, že má odvahu sa postaviť Ficovi, je to však podľa neho len „slabučké hryzkanie“.

Minister tiež poukázal na to, že niektorí kandidáti avizovali, že sa už do ďalšej voľby neprihlásia, vyzval ich však, aby do nej išli. To, či bude predseda Smeru-SD Robert Fico opäť kandidovať na ústavného sudcu, Blanár neozrejmil. „Ja sa domnievam po tom, čo povedal prezident, že aj keby dostal dôveru v parlamente, tak ho nevymenuje, tak je otázka zodpovedaná,“ uviedol poslanec. Kollár si myslí, že Fico už kandidovať nebude, Matovič má opačný názor. „Len vyčkáva na svojho prezidenta, že tam bude mať zvoleného svojho Šefčoviča, cez ktorého potom prejde ako teplý nôž cez maslo a bude predsedom Ústavného súdu,“ vyhlásil.

Otázkou podľa Blanára je, či prezident SR Andrej Kiska má byť tým, ktorý bude nových ústavných sudcov menovať. „Kladiem si otázku, že pán prezident, ktorý obštruoval vymenovanie dvoch ústavných sudcov takmer dva alebo dokonca tri roky, či to bude schopný urobiť teraz,“ vysvetlil. Podobný postoj má aj Kollár vzhľadom na to, že Kiska avizoval svoj vstup do aktívnej politiky. „Musím upozorniť na fakt, že už politikárči, jeho rozhodovanie nemusí byť nezištné. Teraz ho nenapádam, len konštatujem,“ uzavrel.