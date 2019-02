Väčšina Slovákov by chcela, aby EÚ robila viac v oblasti obrany

Podľa vedúceho Zastúpenia EK na Slovensku Ladislava Mika ide o veľký paradox. „Na jednej strane je všeobecný diskurz, že Únia rozpráva do všetkého a nemala by. Ale keď sa opýtate, čo by mala robiť, tak pri úplne všetkých položkách sa väčšina zhodla, že by v tejto oblasti EÚ niečo robiť mala,“ konštatoval. Za najzaujímavejšiu považuje práve uvedenú vysokú podporu spoločných ozbrojených síl.

Ešte väčšiu podporu získali položky „umožniť pracovať a podnikať občanom Slovenska v celej EÚ bez rozdielov“, „presadzovať rovnaké právne postavenie občanov Slovenska v rámci celej EÚ a rovnaké postavenie obyvateľov krajín EÚ na Slovensku“ a „chrániť naše úspory v bankách a finančných inštitúciách“.

Viac ako tri štvrtiny opýtaných si tiež napríklad myslia, že by sa EÚ mala zasadzovať o dodržiavanie demokracie a ľudských práv na Slovensku alebo zasahovať na Slovensku proti skorumpovaným politikom a podnikateľom a presadzovať vyššiu transparentnosť vo verejnej aj súkromnej sfére.

Medzi kompetencie s najmenšou podporou patrí „určovať základné sociálne práva“, ktorú podporuje 71 percent, a „vytvárať jednotné pravidlá v oblasti migrácie obyvateľov EÚ, ako aj obyvateľov tretích krajín platné aj na Slovensku“, s ktorou súhlasí 66 percent respondentov.