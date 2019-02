Autonómne vozidlá zhoršia dopravu v mestách! Dôvod vás prekvapí

Server Transport Policy upozorňuje na kuriózny problém, ktorý by mohli v budúcnosti spôsobiť práve autonómne vozidlá. Podľa štúdie sa totiž dá predpokladať, že autonómne vozidlá bez posádky budú radšej krúžiť po meste, než aby za ne niekto zaplatil poplatky za státie na ulici či parkovanie v garážových komplexoch. Ďalšou možnosťou je, že majiteľ vozidla pošle vozidlo po príchode na pracovisko naspäť domov a po ukončení zmeny si ho opäť jednoducho privolá. To by taktiež spôsobilo nemalé dopravné komplikácie, keďže by tú istú trasu muselo vozidlo prejsť minimálne 4x denne.

K tomuto záveru prišiel profesor kalifornskej univerzity v Santa Cruz, Adam Millard-Ball, ktorý k svojmu výskumu využil teóriu hier a dopravné simulácie. Millard-Ball odhaduje, že náklady na jednu prejdenú míľu by sa mohli pohybovať okolo 0,50 dolára, pričom v tejto sume už sú zahrnuté aj náklady spojené s opotrebením a údržbou vozidla. Táto suma je však stále nižšia, než na koľko by vyšlo parkovanie. "Práve ceny za parkovanie sú dôvodom, prečo ľudia opúšťajú svoje automobily a presadajú na hromadnú dopravu. S príchodom autonómnych vozidiel už ale nebude nutné ich parkovať," uvádza Millard-Ball vo svojom vyhlásení. "Jednoducho sa vyhnú plateniu za parkovanie tým, že budú neustále jazdiť. A to môže viesť ku katastrofám."