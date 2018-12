Matečná: Prípad lesníka Hríbika sa rieši

Prípad lesníka Matúša Hríbika sa rieši. Šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) sa stretla s predstaviteľmi štátneho podniku Lesy SR so sekciou kontroly približne pred mesiacom. Uviedla to v stredu po rokovaní vlády.

„Pán Hríbik nemôže očakávať, že to zmetieme zo stola,“ pokračovala. Ku skupine lesníkov, ktorá prišla v stredu do Bratislavy, povedala, že v piatok (14. 12.) dostali od nich žiadosť o stredajšie stretnutie. „Slušne sme im odpovedali v pondelok (17. 12.), že to nebude možné pre rokovanie vlády a stretnutie s europoslancami,“ priblížila okolnosti ministerka.

Skupina lesníkov popoludní pre médiá uviedla, že sa so šéfkou agrorezortu nestretla. Informovala, že 13. novembra 2018 bol na ministerstvo doručený dokument Správa z trasoviska, ktorý obsahuje výber konkrétnych korupčných prípadov v lesníctve. „Dostali sme prísľub, že príde odpoveď, a tá, žiaľ, za päť týždňov neprišla. Tak sme sa prišli spýtať, čo sa deje na ministerstve, prečo nám nedokážu odpovedať na pomerne vážne otázky,“ povedal lesník Ján Mičovský, signatár vyhlásenia Odmietame. Ďalej uviedol, že o prípadoch informovali aj euroslancov a dostali od nich prísľub, že sa nimi budú zaoberať.

Lesník Hríbik, signatár vyhlásenia Odmietame, povedal, že poukázal na nekvalitnú prácu pri sadení stromčekov, keď našiel zakopané stromčeky a potom komunikoval s dodávateľom. „Potrebujeme dospieť do úspešného konca, takto sa pracuje veľmi ťažko,“ uzavrel Hríbik.