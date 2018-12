Europoslanci dajú Slovensku sériu odporúčaní v súvislosti s agrodotáciami

Vláda by mala užšie spolupracovať s poľnohospodármi v snahe riešiť ich problémy, samotní farmári by mali medzi sebou viac spolupracovať, na Slovensku by tiež mohol vzniknúť nezávislý arbiter, ktorý by sa venoval sporom poľnohospodárov s pôdou. To sú niektoré z opatrení, ktoré chcú Slovensku adresovať europoslanci z Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre kontrolu rozpočtu.

Europoslanci sú na Slovensku od 17. decembra, aby preskúmali využívanie poľnohospodárskych dotácií z rozpočtu EÚ. Delegácia navštívila najprv východné Slovensko, aby sa jej členovia dozvedeli viac o údajnom zneužívaní agrodotácií. O tejto téme pred svojou smrťou písal aj zavraždený novinár Ján Kuciak.

Následne sa europoslanci presunuli do Bratislavy, kde sa stretli s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou (SNS), či zástupcami mimovládnych organizácií a aj so špeciálnym prokurátorom. Delegácia nadväzuje na misiu europoslancov z marca tohto roka, ktorá sa uskutočnila po vražde novinára Kuciaka.

Čo sa týka problémov poľnohospodárov s čerpaním agrodotácií, podľa europoslancov došlo za pol roka na Slovensku k istému zlepšeniu, ale ostávajú v tomto ešte „resty“. „Tie problémy tu sú, a je potrebné ich riešiť. Nie je potrebné ich zľahčovať, treba sa k nim postaviť čelom a nájsť ich riešenie,“ zdôraznil europoslanec Tomáš Zdechovský na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave.

Po návrate do Bruselu chcú europoslanci zosumarizovať všetko, čo si vypočuli a pripravia správu, ktorú prerokujú vo výbore. Správa bude podľa nich verejne prístupným dokumentom, ktorý si bude môcť každý prečítať a oboznámiť sa so zisteniami delegácie.

Čo sa týka konkrétnych opatrení, podľa europoslanca Dereka Vaughana by napríklad mali slovenskí poľnohospodári užšie medzi sebou spolupracovať. „Aby mali jednotný hlas, a takto prezentovali svoje podnety a sťažnosti,“ opísal Vaughan. Zároveň by však podľa neho mala aj vláda užšie spolupracovať s poľnohospodármi v snahe riešiť ich spory. Keby sa spolu častejšie stretávali a hovorili spolu, problémy by sa podľa europoslanca riešili rýchlejšie.

Zároveň by podľa zástupcov Európskeho parlamentu malo byť na Slovensku jednoznačnejšie, kto si môže nárokovať agrodotácie. Zdá sa totiž podľa Vaughana, že si každý vykladá platné predpisy iným spôsobom.

Vláda by sa tiež podľa europoslancov mala viac venovať pozemkovým úpravám v rámci legislatívy. Na Slovensku je totiž rozdrobené vlastníctvo pôdy, čo často vedie k sporom.

„Je potrebné mať povinný register vlastníctva pôdy,“ dodal Vaughan. Vie, že už je rozbehnutý takýto register na Slovensku, zdôraznil ale, že musí byť povinný. A keď má byť povinný, musia byť za nesplnenie tejto povinnosti sankcie.

Ďalším opatrením je podľa europoslancov vytvorenie nezávislého arbitra, ktorý by sa venoval týmto sporom s pôdou a dotáciami na ňu. Poľnohospodári sa síce môžu obrátiť v takýchto prípadoch na súd, ale súdne spory trvajú podľa Vaughana niekoľko rokov, a to môže byť pre poľnohospodárov likvidačné.