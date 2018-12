Po týchto 5 jedlách sa vám rýchlejšie mastia vlasy

S mastnými vlasmi sa väčšinou musíme popasovať so špeciálnymi šampónmi, môžeme ich zviazať do copu alebo ich jednoducho častejšie umývame. No za produkciou mazu na pokožke hlavy môže často náš životný štýl. Prinášame vám zoznam potravín, ktorým je lepšie sa vyhnúť, ak vás trápia rýchlo sa mastiace vlasy.

Potraviny, po ktorých sa rýchlejšie mastia vlasy:

1.Cukor

Hormóny pomáhajú ovládať takmer všetky telesné procesy preto je dôležité udržať ich v rovnováhe. Cukor je však jedným z vinníkov, ktorý vytvára hormonálnu nerovnováhu. Často spúšťa zápalové procesy v tele, zvyšuje hladinu cukru v krvi a podporuje produkciu mazu.

2. Rafinované sacharidy

Existujú dobré (alebo komplexné) sacharidy a zlé (alebo jednoduché) sacharidy. Rafinované sacharidy patria medzi tie zlé. Príkladom je biely chlieb z rafinovaných zŕn, ktorý je mäkší a vzdušnejší ako celozrnný chlieb. Výrobcovia používajú rafinované obilniny, aby bolo pečivo mäkšie a menej ťažké. Naše telo sa však s nimi nedokáže tak dobre vysporiadať, čo vedie k nadmernej produkcii mazu a mastnej pokožke hlavy.

3. Vyprážané jedlo

Akékoľvek vyprážané jedlá, najmä rýchle občerstvenie, zaťažujú naše telo olejom, čo vedie k nadmernej stimulácii mazových žliaz. Maz pokrýva našu pokožku, vrátane pokožky hlavy, vďaka čomu sa rýchlejšie mastí. Preto môže večera pozostávajúca z rýchleho občerstvenia môže vaše vlasy cez noc premeniť na lepkavé chumáče. Ak sa týmto potravinám vyhnete, budete sa cítiť zdravšie a vaše vlasy budú tiež vyzerať lepšie.

4. Mliečne výrobky

Aj mliečne výrobky môžu za nadmernú produkciu kožného mazu. Mlieko, maslo a syr naše telo trávi ako oleje a tuky, a preto nám môžu spôsobovať mastné vlasy a akné. Obsahujú tiež zložky, ktoré súvisia s nadmernou produkciou testosterónu, ktorý tiež ovplyvňuje produkciu kožného mazu. Preto pohár teplého, plnotučného mlieka vo večerných hodinách môže spôsobiť, že ráno si budete musieť urýchlene umyť vlasy.

5. Soľ

Nadmerná spotreba soli vedie k opuchnutým viečkam, lupinám a celkovej dehydratácii tela. Telo tiež produkuje viac mazu, aby bojovalo s nedostatkom vody. Opäť to všetko spôsobuje lepkavé a mastné vlasy. Preto je dôležité venovať pozornosť spotrebe čipsov, hranoliek a slaných orechov, pretože tie obsahujú mimoriadne veľa soli.