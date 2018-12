SKU a Nadácia Zastavme korupciu podali trestné oznámenie

Portál kvalifikacie.sk, ktorý je verejnou databázou kvalifikácií na Slovensku a patrí pod Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), nefunguje. Podľa informácií Slovenskej komory učiteľov (SKU) a Nadácie Zastavme korupciu je za tým útok hackerov. Práve tieto dve organizácie podali v utorok na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre možný zásah do počítačového systému a pre porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku. Uviedla to pred Generálnou prokuratúrou Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu.

„Riaditeľ ŠIOV sa vyjadril, že web nefunguje preto, lebo bol na neho spáchaný hackerský útok. Sám však nepodal trestné oznámenie pre tento útok, hoci mohlo dôjsť podľa nášho názoru aj k tomu, že boli ohrozené osobné údaje užívateľov tohto webu. Myslíme si tiež, keby bola s dostatočnou odbornosťou uzavretá zmluva medzi firmou Asseco Central Europe, a.s. a medzi ŠIOV, tak by nedošlo k hackerskému útoku,“ povedala Petková. Ako doplnila, ŠIOV navyše uzatvára novú zmluvu s touto firmou, ktorá má web opraviť, na čo sa minú ďalšie desiatky tisíc eur.

„Verejnosť má právo vedieť, prečo sa toto stalo, čo spôsobilo hackerský útok, či naozaj unikli informácie dôležité a kto je za to zodpovedný. Celá situácia je príkladom toho, do čoho tečú európske peniaze. Je smutné, že pol roka nikomu tá webová stránka nechýba a my ako učitelia máme veľmi často problém s týmito eurofondovými projektmi, čo sa týka webových stránok,“ povedal prezident SKU Vladimír Crmoman. Podľa jeho slov je problematické nájsť webovú stránku, ktorá funguje zmysluplne a bezproblémovo. „Vyzerá to, že sa o tie stránky starajú iba pokiaľ tečú peniaze z EÚ, potom sa už o to nestarajú. Udržateľnosť projektu je len naoko,“ dodal.

Soňa Puterková zo SKU poznamenala, že na tento projekt nadväzuje nový, ktorý sa volá Systém overovania kvalifikácií a mal by využívať webovú stránku kvalifikacie.sk, ktorá nefunguje. „Nový projekt stál pôvodne 20 miliónov eur, ale vzhľadom na aktivitu, nás i iných organizácií a Európskej komisie je jeho cena 11 miliónov eur. Stále nepovažujeme tento projekt za dostatočne kvalitný a chceli by sme, aby sa peniaze európskych daňových poplatníkov využívali zodpovedne,“ povedala Puterková. Petková poznamenala, že od vyšetrovania sa očakáva, že sa objasní, či došlo k únikom osobných údajov.

Na snímke zľava riaditeľka nadácie Zastavme korupciu Zuzana Petková, z nadácie Zastavme korupciu Matej Hruška, viceprezidentka Slovenskej komory učiteľov Soňa Puterková, prezident Slovenskej komory učiteľov Vladimír Crmoman počas tlačového brífingu Slovenskej komory učiteľov a nadácie Zastavme korupciu k téme Trestné oznámenie za hacknutý štátny web 18. decembra 2018 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar

Katarína Kováčová zo ŠIOV ešte v októbri pre TASR uviedla, že administratívnou chybou došlo k podceneniu údržby systému. TASR to vtedy potvrdilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, pod ktoré ŠIOV patrí.

Internú časť portálu tvorí systém na tvorbu kariet kvalifikácií, na ktorej sa podieľajú rôzni aktéri z oblasti vzdelávania na trhu práce. Externý portál tvoril menšinovú časť nákladov projektu. Do tvorby výstupov bolo zapojených 1200 expertov v rámci interného portálu, ktorý v priebehu projektu tvorili karty kvalifikácií dostupných vo verejnej databáze.

Podľa Kováčovej nemalo dôjsť k poškodeniu databázy. „Boli urobené opatrenia v súlade s trvalo udržateľným plánom, aby nedochádzalo k podobným situáciám,“ dodal ŠIOV. Ako uviedla Petková, web je súčasťou eurofondového projektu za viac ako 24 miliónov eur. „Vzniknutú situáciu intenzívne riešime a obnova systému je ovplyvnená snahou zabezpečiť transparentné verejné obstarávanie,„ povedal pre TASR Ján Füle zo ŠIOV.

Füle vysvetlil, že v čase od 21. do 25. mája došlo k vypnutiu interného portálu tvorba.kvalifikacie.sk na základe náhodného spontánneho reštartu servera. „Príčinou bol výpadok prúdu. To ho, paradoxne, zachránilo pred napadnutím, informácia pochádza z Dátového centra rezortu školstva,“ uviedol Füle.

Ako doplnil, po zistení a nahlásení havarijného stavu v Dátovom centre rezortu školstva spätne preskúmali stav a zistili, že v zdrojovom kóde boli zmeny od 20. apríla. „Tieto zmeny postupom času spôsobili pád stránky a stratu jej funkčnosti. V poslednom májovom týždni už bola stránka veľmi ťažko použiteľná, presmerovávala sa na iné stránky a bola už aj obsahovo poškodená,“ dodal Füle s tým, že stránka bola v čase od 6. júna do 8. júna odstavená a prestala byť dostupná. „Dodatočné bezpečnostné úpravy národného projektu Národný systém kvalifikácií spočívali v odstavení dostupnosti v Dátovom centre rezortu školstva, aby nedošlo k poškodeniu celého portálu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,“ uzavrel Füle.