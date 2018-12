Ako správne otvoriť šampanské a do akého pohára ho naliať? Stavíme sa, že to neviete!

Všade v televízii vidíme ľudí, ktorí noblesne otvárajú šampanské tak, že z neho vystrelí korok. Zlatistú tekutinu potom nalejú do vysokých úzkych pohárov, a keďže to tak robia oni, skúšame to rovnako aj my.

Ako hovorí someliér Joey Kleinhans, ide o dve bežné chyby pri servírovaní šampanského, ktoré sa dajú ľahko a rýchlo napraviť.

Šampanské sa nepodáva v úzkych pohároch

Tým, že uvoľníte zátku pompéznym výstrelom, síce ohúrite všetkých prítomných, no príliš rýchlym uvoľnením tlaku vo fľaši zároveň obmedzíte prúdenie bubliniek. Skúste namiesto toho pomaly a jemne vyťahovať korok s fľašou mierne naklonenou na stranu. Mali by ste pri tom počuť len tiché syčanie.

Servírovanie by tiež nemalo prebiehať hocijako. Šampanské sa zvykne nalievať do vysokých úzkych pohárov, lebo to zvýrazní bublinky v ňom. Pri takomto pohári však len ťažko dokážete ovoňať jeho pach. Okrem toho bublinky zo šampanského naliateho v takomto pohári rýchlejšie vyprchajú.

Lepšie urobíte, keď šampanské nalejete do pohára na víno alebo jemu podobnému. Poháre určené špeciálne na podávanie šampanského sa na vrchu zužujú.

Šampanské by sa malo podávať v širšom pohári so zúženým otvorom.

Pokiaľ neviete, aký druh šampanského sa k danej príležitosti hodí, mali by ste sa zamerať predovšetkým na cenu. Šampanské v obchodoch bežne dostať za 5 aj 200 eur – rozhodnúť by o tom mala dôležitosť vašich hostí. Nezabudnite, že šampanské by sa malo podávať ideálne pri teplote 6 až 12 stupňov Celzia.