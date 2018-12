Video: Voda vytekajúca z bazéna akoby zamrzla. Toto sa stalo, keď do nej muž strčil ruku

Voda vytekajúca z nafukovacieho bazéna málokedy stojí za zmienku, no vďaka tomuto videu sa z nej môže stať fascinujúca zábava. Tieto zábery vzbudzujú dojem, že voda zamrzla, no všetko sa zmení, keď autor videa dá do prúdu svoju ruku. Tento pohyb ukáže, voda celý čas vyteká.

Takže o čo tu ide? Nie je to žiadna mágia, ale tento jav sa dá vysvetliť pojmom laminárne prúdenie. V podstate ide o ustálené prúdenie kvapaliny, pričom rýchlosť a všetky ostatné vlastnosti toku zostávajú konštantné vo všetkých bodoch tekutiny. Opakom je turbulentné prúdenie, v ktorom sa rôzne body tekutiny pohybujú pri rôznych rýchlostiach. Výsledkom je nepravidelný tok, ku ktorému dochádza, keď muž dá ruku do prúdu vody.

Video: Dokonalé prúdenie vody