Video: Takúto dopravnú nehodu by chcel zažiť každý

Ľudia z New Jersey si užili chvíľku radosti pri každodennej ceste do práce. Na frekventovanej ceste v East Rutherforde síce došlo k zápche, no dopravná nehoda obrneného vozidla na mieste rozradostila viacerých nervóznych šoférov.

Auto, ktoré havarovalo, práve prevážalo peniaze. Pri nehode sa všetky rozsypali na cestu, a viacerí ľudia sa vybrali naháňať ich. Zopár dobrých duší sa uskromnilo, a pozbierané bankovky vrátilo ochrankárovi.

Žena, ktorá je autorkou videa, sama patrí medzi tých, ktorí sa rozhodli pomôcť nešťastnému vodičovi dodávky. Cestou do práce si však nehodu najprv nahrala na video, pretože šéf by inak neveril dôvodu jej neskorého príchodu.

Bankovky sa po nehode váľali po ceste