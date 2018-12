Hollywoodsky herec Brad Pitt má v utorok 55 rokov

Úloha hyperaktívneho pomätenca Joffreyho Goinesa vo filme Dvanásť opíc z roku 1995 bola natoľko presvedčivá, že mu vyniesla nomináciu na Oscara. Prestížne ocenenie získal aj za snímky The Curious Case of Benjamin Button (Podivný prípad Benjamina Buttona, 2008) a Moneyball (2011).

William Bradley Pitt sa narodil 18. decembra 1963 v americkom meste Shawnee, v štáte Oklahoma. Detstvo prežil v Springfielde, štát Missouri. Napriek tomu, že herectvo bolo vždy jeho obľúbeným koníčkom, sa po strednej škole rozhodol študovať žurnalistiku, grafický dizajn a reklamu na University of Missouri.

V roku 1986 sa odsťahoval do Los Angeles a pokúšal sa o hereckú kariéru. Privyrábal si v reklame, ako šofér limuzíny, predavač zmrzliny či plavčík. Ako reklamný maskot pre reštauráciu sa neváhal obliecť do kostýmu obrovského kuraťa a usmievať sa na okoloidúcich. Zo zarobených peňazí si platil hodiny herectva, tie mu dopomohli k malým televíznym úlohám.

Zahral si v piatich epizódach v seriáli Dallas a pokračoval účinkovaním na televíznej scéne a menšími filmovými úlohami.

V roku 1991 svojim výkonom zažiaril v rozporuplnom filme Thelma & Louise (Thelma a Louisa), vyslúžil si všeobecné uznanie a upútal pozornosť významných režisérov. Silný dojemný príbeh s názvom Legends of the Fall (Legenda o vášni, 1994) si získal obdiv divákov aj vďaka hudbe Jamese Hornera, krásnej prírode divokého západu, romantickej atmosféra a drsného života. V snímke sa objavili hviezdne mená vďaka výberu režiséra Edwarda Zwicka. Brad Pitt a Julia Ormondová podali obdivuhodný herecký výkon. Navyše dvojicu doplnil Anthony Hopkins v úlohe otca troch synov.

Po postave upíra Louisa po boku Toma Cruisa vo filme Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (Interview s upírom, 1994), ktorá z neho urobila hviezdu, hral Pitt v ďalších komerčne úspešných filmoch ako Seven (Sedem, 1995) a Twelve Monkeys (Dvanásť opíc, 1995).

Dobrodružná dráma s Bradom Pittom a krásnou tibetskou scenériou sa objavila na plátnach kín s názvom Seven Years in Tibet (Sedem rokov v Tibete, 1997). Ďalšími filmami herca boli v tom čase Meet Joe Black (Zoznámte sa, Joe Black, 1998)a Mr. & Mrs. Smith (Pán a pani Smithovci, 2005).

Divákov zaujala aj snímka Alejandra Iňárritu s názvom Babel z roku 2006. Režisér dostáva svoje postavy do krajných životných situácií, z ktorých nie je ľahká cesta úniku. Brad Pitt je obdivovateľom režiséra Iňárritu a o úlohu v spomenutej snímke zabojoval.

Herec s výzorom mladíka sa objavil sa aj v dobrodružnej snímke režiséra Quentina Tarantina s názvom Inglourious Basterds (Nehanební bastardi, 2009). Filmový tvorca sa zameral na druhú svetovú vojnu a zatiahol do nej „bandu“ výborne vykreslených charakterov. Jedným z nich bol aj Brad Pitt v úlohe poručíka Alda Raina.

V roku 2016 herec zaujal postavou v snímke Allied (Spojenci). Po boku známeho herca vynikla šarmantná herečka Marion Cotillardová. Píše sa rok 1942 a Max Vatan (Brad Pitt) zoskakuje s padákom do marockej púšte s úlohou zabiť v Casablance nemeckého veľvyslanca. V meste sa stretáva s pôvabnou Francúzkou Marianne, ktorá má hrať úlohu jeho manželky a pomôcť mu so splnením misie. Predstieranie manželskej intimity a zamilovanosti postupne prerastá do skutočnej vášne.

Brad Pitt bol ženatý s herečkou Jennifer Aniston, jeho partnerkou bola aj herečka Angelina Jolie, s ktorou sa bližšie zoznámil pri nakrúcaní filmu Pán a pani Smithovci. Majú spolu šesť detí. Tri adoptované - Maddoxa, Paxa a Zahar a tri vlastné - Shiloh, Knoxa a Vivienne.

V rámci svojho charitatívneho projektu sa Brad Pitt s Angelinou Jolie podieľali na výstavbe ekologicky šetrných domčekov v New Orleanse (USA) pre ľudí, ktorých hurikán Katrina v roku 2005 pripravil o strechu nad hlavou. Dvanásť rokov tvorili Angelina Jolie s Bradom Pittom pár. Rozišli sa v roku 2016.

Herec podniká vo vinárstve, orientuje sa na ekologické vína. Spolupracuje s manželom modelky Cindy Crawford, milionárom Random Gerbegom na projekte štýlového hotela.