Vyskúšali sme novodobé ruské auto! Má na Slovensku vôbec šancu?

Veľmi dobre si spomínam na moment, keď som sa pred niekoľkými mesiacmi prvýkrát posadil za volant modelu Kalina. Tento stroj času ma okamžite preniesol dobrých 20 rokov do minulosti. Snažil som sa prevteliť do kože človeka, ktorý hľadá lacné presúvadlo do mesta a do záhrady, no priame porovnanie s rumunskou konkurenciou ukázalo, že za rovnaké peniaze je možné získať lepšie spracované a modernejšie auto. Dobrovoľne si Kalinu kúpia len tí najvernejší fanúšikovia, prípadne pacienti s pokročilým štádiom štokholmského syndrómu. Príchod nových modelov však vo mne vzbudil záujem si Ladu opäť vyskúšať a zistiť, či spolupráca s koncernom Renault-Nissan priniesla nejaké zlepšenia.

A viete čo? Priniesla! Môj potmehúdsky úškrn zmizol takmer okamžite po nastúpení do úplne novej Vesty, ktorej v čase preberania na tachometri svietilo len osem kilometrov. Palubná doska už nevyzerá ako výsledok voľnočasového projektu študentov dopravnej priemyslovky.Vidieť snahu o farebné spestrenie interiéru rôznymi lištami, zaujímavé sú aj detaily v tvare písmena X odkazujúce na prednú masku. Väčšina plastov v interiéri je však tvrdá a to aj na miestach, kde si ľudia zvyknú opierať ruky. Samotné spracovanie je na dobrej úrovni. Nič nevŕzga, neklepe. Obzvlášť prekvapený som bol z priestorovej ponuky vpredu. Ani s výškou 196 cm a hmotnosťou približujúcou sa americkému priemeru som nemal najmenší problém s nájdením ideálnej polohy za volantom. Sedadlo vodiča má široký rozsah nastavenia a volant je možné posúvať výškovo aj pozdĺžne. Prvé problémy som zaznamenal až v momente, keď som sa pokúsil spárovať smartfón s rádiom prostredníctvom USB kábla. Lade jablčný telefón zrejme nechutí, nepodarilo sa mi spustiť prehrávanie hudby ani nabíjanie. Bluetooth funkcia našťastie fungovala bez obmedzení.

V testovanej výbave Ice okrem spomínaného rádia nechýbala ani manuálna klimatizácia, parkovacie senzory, hmlové svetlomety, tempomat, palubný počítač či asistent rozjazdu do kopca. Vyššia výbava pridáva hliníkové disky, automatickú klimatizáciu, multimediálny systém s parkovacou kamerou a vyhrievané predné sklo. Niekomu môže prekážať slabá bezpečnostná výbava, ktorá obsahuje len základné prvky ako napríklad ABS či ESC. S hlavovými airbagmi, protikolíznym systémom alebo kontrolou mŕtvych uhlov nepočítajte. Mamičky poteší prítomnosť Isofix úchytov na zadných sedadlách, ako aj široký priestor na manipuláciu s detskou sedačkou. Vzadu sa nebudú cítiť stiesnene ani dospelí ľudia s výškou do 185 cm, ktorí ocenia veľké presklené plochy a nadpriemerný priestor nad hlavou. Prvotné nadšenie z elektrického ovládania okien vzadu opadlo rýchlo po tom, čo sa okno v polovičke zastavilo. Nešlo však o chybu, zadné okná jednoducho nie je možné stiahnuť úplne dole.

Obávam sa, že v extrémnych horúčavách budú mať cestujúci vzadu problémy aj s klimatizáciou, ktorej výduchy v druhom rade nenájdete. Veste musím vytknúť aj absenciu odkladacích priestorov vo dverách či dostupnosť len jednej 12 V zásuvky. Konštruktéri sa očividne sústredili viac na batožinový priestor. Pod jeho dnom nájdete praktické priehradky a úplne naspodku leží užitočná rezerva. Páčili sa mi aj využiteľné háky po bokoch a malým prekvapením bola aj 12 V zásuvka. Druhý rad sedadiel je možné sklápať takmer do roviny v štandardnom pomere 60 : 40.

Ak patríte k vodičom, ktorí obľubujú dynamickú jazdu, snažte sa Vestu príliš nezaťažovať. V ponuke totiž figuruje len jediný atmosférický benzínový motor, ktorého už stihli pridusiť aj posledné emisné normy. Mestské a prímestské vozenie však zvláda s prehľadom. Nedostatok výkonu je zreteľný najmä na diaľnici, v miernom stúpaní pri 130 km/h už Vesta bojovala s udržaním rýchlosti a často sme museli podradiť na 4. prevodový stupeň.

Pri maximálnej povolenej diaľničnej rýchlosti navyše začal do interiéru prenikať nadmerný aerodynamický hluk od spätných zrkadiel. Neustále podraďovanie spojené s potrebou hnať motor k červenému poľu a absencia 6. prevodového stupňa mali vplyv aj na výslednú priemernú spotrebu, ktorá sa v našom teste ustálila úrovni 8,5 l/100 km (surový motor). Lepší pocit sme mali z komfortne naladeného podvozku, ktorý nestrácal istotu ani pri vyšších rýchlostiach. Jazdné vlastnosti Vesty sú porovnateľné s konkurenciou v podobe Fiatu Tipo či Škody Rapid.

Technické údaje:

Lada Vesta SW Ice 1.6 16V

Motor atmosférický benzínový R4, 1 596 cm³

Výkon 78 kW (106 k) pri 5 800 ot./min.

Krútiaci moment 148 Nm pri 4 200 ot./min.

Pohon a podvozok: Pohon predných kolies, 5-st. manuálna prevodovka, vpredu zavesenie typu McPherson, vzadu polonezávislé. Brzdy kotúčové vpredu, vzadu bubnové.

Pneu 185/65 R15 vpredu aj vzadu.

Batožinový priestor 480/ 825 dm³

Rozmery: 4 410 x 1 764 x 1 508 mm, rázvor 2 635 mm Pohotovostná/celková hmotnosť 1 230/ 1 730 kg, objem nádrže 55 l.

Najvyššia rýchlosť 180 km/h

Zrýchlenie 0 - 100 km/h 11,2 s

Spotreba 6,1 l/100 km

Emisie CO₂ 138 g/km

Cena/testované auto 12 500 €/12 790 €

Konkurenti: Fiat Tipo Kombi, Škoda Rapid Spaceback, Dacia Logan MCV