Obete nešťastia v handlovskej bani mali zomrieť už pri hasení požiaru

Všetky dôkazy smerujú k tomu, že zomreli už pri hasení požiaru. Uviedol to v pondelok bývalý vedúci oddelenia banskej bezpečnosti na Hlavnom banskom úrade (HBÚ) Vladimír Tejbus na hlavnom pojednávaní na Okresnom súde v Prievidzi.

„Ja som v správe pre ministerskú komisiu uviedol viac ako 50 porušení paragrafov a vo vyšetrovacom spise sa neobjavilo takmer žiadne,“ povedal Tejbus. Prečo to tak bolo, je podľa neho na otázka na toho, kto písal odborný posudok.

„Oni požiar nehasili, nemali poriadne s čím. To znamená, keď požiar nemám pod kontrolou, musím ho zlikvidovať nejako inak. Keďže je baňa uzatvorený priestor, treba zatvoriť prívodné diela, a tým sa požiar uhasí sám. Baníci tam nemali byť vôbec, pretože na likvidáciu havárie sú určení banskí záchranári,“ vyjadril sa bývalý vedúci oddelenia banskej bezpečnosti na HBÚ. Podľa neho tak bolo chybou, že sa v podzemí otvárali a zatvárali dvere. To podľa predchádzajúcich pojednávaní mohlo mať vplyv na zmenu vetrov. „Hlavnou príčinou teda bolo, že neuzatvorili banské dielo,“ podotkol Tejbus.

„Všetky dôkazy smerujú k tomu, že postihnutí zomreli už počas hasenia požiaru, nie pri výbuchu. Že výbuch nastal až potom, stalo sa to vlastne alibi, pretože všetci hovorili, že nastal výbuch a za to nikto nemohol,“ ozrejmil ďalej Tejbus. Zároveň načrtol, že ľudia, ktorých prokuratúra viní, by nemali byť obžalovaní. Vo svojej výpovedi poukázal tiež na to, že sa malo s niektorými preskúmaniami prešetrovacej komisie manipulovať. Za najväčší problém pri vyšetrovaní označil, že predseda Obvodného banského úradu (ObÚ) v Prievidzi nepísal odborný posudok sám, ale chodil do Spišskej Novej Vsi a predsedom HBÚ a písali ho spolu, pričom podľa predpisov ho píše ObÚ, teda ten, ktorý udalosť vyšetruje. „Také mám informácie,“ doplnil.

Bývalý vedúci oddelenia bezpečnosti na HBÚ bol členom prešetrovacej komisie nešťastia HBÚ, ako i ministra hospodárstva. Na pondelňajšom pojednávaní vypovedal ako jediný svedok.

„Výpoveď svedka bola naozaj veľmi rozsiahla a vzhľadom na túto obsiahlosť sme si vyžiadali lehotu 15 dní, počas ktorej sa k nej vyjadríme písomne,“ uviedol jeden z obhajcov obžalovaných Ivan Žilík.

Hlavné pojednávanie odročil samosudca na neurčito s tým, že ďalšie bude pokračovať dokazovaním v zmysle rozhodnutia odvolacieho súdu. S výpoveďou Tejbusa by sa podľa návrhu prokurátorky mali oboznámiť aj dvaja znalci, ktorí by mali ešte pred súdom vypovedať. K jej návrhu sa písomne vyjadrí ešte obhajoba.

Prievidzský súd sa kauzou výbuchu, ktorý si vyžiadal životy 20 ľudí, opätovne zaoberá potom, čo Krajský súd (KS) v Trenčíne zrušil jeho pôvodný rozsudok v celom rozsahu a vrátil mu vec s tým, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Rozhodnutie vydal ešte vlani koncom marca. Obžalovaným kladie obžaloba za vinu, že svojím konaním v súvislosti s likvidáciou havárie zvýšili všeobecné nebezpečenstvo a sťažili jeho odvrátenie a zmiernenie. Podľa senátu KS je nevyhnutné preukázať príčinnú súvislosť medzi konaním obžalovaných a nešťastím, nakoľko nie každé porušenie povinnosti automaticky zakladá aj trestnoprávnu zodpovednosť.

OS v Prievidzi uznal trojicu zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Ladislava H., Jozefa T. a Dalibora R. vinných z prečinu všeobecného ohrozenia ešte začiatkom mája 2015 a odsúdil ich na niekoľkoročné tresty odňatia slobody a zákazy činnosti vedúcich pracovníkov v bani.

K tragickému výbuchu došlo 10. augusta 2009 v dopoludňajších hodinách v podzemí vtedajšej Východnej šachty v bani v Handlovej. Pravdepodobne v dôsledku výbuchu banských plynov tam zahynulo 20 baníkov a banských záchranárov. Ďalší deviati baníci utrpeli rôzne zranenia. Záchranári sa vtedy usilovali uhasiť požiar, ktorý v šachte vznikol. Výbuch nastal krátko po 9.30 h. Udalosť v handlovskej bani je považovaná za najväčšie nešťastie v histórii slovenského baníctva.