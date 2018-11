Predpoveď počasia: Aký je deň po Kataríne, taký má byť február

Kollár chcel podľa Danka vstúpiť do SNS

VČERA - 12:24

Líder Sme rodina Boris Kollár chcel v roku 2016 vstúpiť do SNS, tvrdí to predseda národniarov Andrej Danko. Kollár to odmieta, hovorí, že jedinú ponuku dostal od šéfa SaS Richarda Sulíka a aj tú neprijal.