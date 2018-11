Orbán: Vpustili sme migrantov, preto Briti odchádzajú

„Teraz sa stalo to, že sme vpustili migrantov a Britov sme nedokázali udržať. Ak by západoeurópske krajiny neboli vpustili migrantov, tak by - podľa môjho názoru - Briti zostali v EÚ,“ citoval Orbána ľavicový denník Népszava.

Podľa maďarského premiéra brexit je vojensko-politickou i civilizačnou stratou, okrem nich však Maďarsko pocíti odchod Britov aj hospodársky. „Ak by Briti boli zostali, tak aj Maďarsko by v nadchádzajúcich rokoch dostalo viac peňazí zo zdrojov Únie,“ dodal Orbán.

„Únia je v súčasnosti v zlých rukách. EÚ si zvolila vedenie, ktoré Briti nepodporovali, a ktoré nesie zodpovednosť aj za brexit po tom, čo vpustilo prisťahovalcov na kontinent. Za to ponesú zodpovednosť v európskych voľbách 2019,“ citoval slová maďarského premiéra spravodajský server 444.hu, ktorý poznamenal, že Únia je vedená práve Európskou ľudovou stranou (EPP/EĽS), do ktorej patrí aj Orbánov Fidesz.