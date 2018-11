Britský parlament bude o dosiahnutej dohode hlasovať pred Vianocami

Na tlačovej konferencii po skončení mimoriadneho summitu o brexite v Bruseli ďalej varovala poslancov, že možnosť niečo opätovne prerokovať nebude.

Potvrdila slová najvyšších predstaviteľov EÚ o tom, že do odchodu Británie z bloku 29. marca 2019 už iná možnosť na stole nebude. „Pokiaľ si ľudia myslia, že je potrebné zrealizovať ďalšie rokovania, tak to nie je,“ povedala. „Toto je dohoda, ktorá je na stole. Je to najlepšia možná dohoda. Je to jediná možná dohoda.“

Mayová uviedla, že parlament Spojeného kráľovstva bude o tzv. rozvodovej dohode s Európskou úniou hlasovať ešte pred Vianocami.

Nedeľňajšie podpísanie dohody o brexite s EÚ podľa nej znamená koniec jednej fázy a je zároveň začiatkom „kľúčovej národnej diskusie“ o budúcnosti Británie.

Mayová z toho, že Británia opúšťa Európsku úniu, smutná nie je. Uznala však, že niektorí Briti a niektorí európski lídri to tak cítia. Britská predsedníčka vlády sa takto vyjadrila po tom, ako nemecká kancelárka Angela Merkelová i ďalší európski predstavitelia vyjadrili smútok ohľadne vystúpenia Spojeného kráľovstva z bloku.

Britská premiérka v tejto súvislosti zdôraznila, že Británia bude s EÚ a európskymi krajinami udržiavať priateľské vzťahy aj po tom, ako ju opustí, napísala agentúra AP.

Vyjednávači EÚ a Londýna sa dohodli na 585-stranovom návrhu dohody o podmienkach brexitu minulý týždeň. Sprievodná politická deklarácia, ktorú predstavili zúčastnené strany vo štvrtok, stanoví základy pre ďalšiu obsiahlu dohodu upravujúcu budúce vzťahy medzi EÚ a Britániou, o ktorej sa bude rokovať počas prechodného obdobia po ukončení členstva Británie, stanovenom na 29. marca 2019.