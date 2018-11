Kollár chcel podľa Danka vstúpiť do SNS

DNES - 12:24

Bratislava Správy » Domáce



Líder Sme rodina Boris Kollár chcel v roku 2016 vstúpiť do SNS, tvrdí to predseda národniarov Andrej Danko. Kollár to odmieta, hovorí, že jedinú ponuku dostal od šéfa SaS Richarda Sulíka a aj tú neprijal.

„Prečo ste chceli v roku 2016 vstúpiť do SNS?“ pýtal sa v nedeľnej diskusii TA3 V politike Danko. Kollár tvrdí, že nikdy nechcel vstúpiť do SNS a šéf národniarov klame. „Prečo klamete? Jedinú ponuku som dostal od Richarda Sulíka, ale som to odmietol,“ vyhlásil Kollár. Danko si s Kollárom vyčítali, kto je v politike viac osobný. „Mne je ľúto, že toto živočíšno prinášate do politiky,“ povedal Danko. „Z vašich úst znie slovo odbornosť tragikomicky. Toto slovo sa s vami spája ako so mnou kozmonautika,“ poznamenal Kollár. „Boris, ťaháš ma na dno,“ uviedol Danko. „Ty na tom dne si, celý život,“ kontroval Kollár. Danko žiada odbornú diskusiu a prešiel k zákonu, ktorý má riešiť situáciu s akademickými titulmi. Kollár mu vyčítal, že ju SNS odpísala od opozičného. Danko tiež uviedol, že nemá záujem o prezidentskú kandidatúru v budúcoročných voľbách. Definitívne stanovisko však podľa vlastných slov v politike nehovorí. Doplnil, že SNS musí mať prezidentského kandidáta. Zopakoval, že on chce v parlamentných voľbách v roku 2020 získať so SNS najviac percent a robiť politiku ako maďarský premiér Viktor Orbán. „Chcem robiť, čo robí Orbán v Maďarsku. Áno, je kritizovaný, ale chráni. Slovensko musí robiť silnú politiku,“ vyhlásil Danko. Zdieľať tento článok na Facebooku