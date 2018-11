Lajčák má alternatívny návrh uznesenia k paktu OSN o migrácii

Považuje ho za lepší ako ten z dielne SNS, v ktorom národniari žiadajú, aby vláda nesúhlasila s paktom. Lajčák je presvedčený, že Slovensko by malo ísť na rokovanie o pakte do Marrákeša. Hovoril o tom v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.

„S mojimi spolupracovníkmi sme pripravili návrh uznesenia, ktorý podľa nášho presvedčenia odráža aj obavy Slovákov z migrácie, aj diskusiu v zahraničnom parlamentnom výbore, a zároveň garantuje, že Slovensko bude mať svoj hlas v rozhodovaní o migrácii. Môžem Slovákov ubezpečiť, že je to lepší návrh ako ten, ktorý predložila SNS,“ povedal Lajčák. Návrh uznesenia dal už podľa vlastných slov predsedovi vlády Petrovi Pellegrinimu (Smer-SD).

V súvislosti s uznesením SNS tiež uviedol, že tu nejde o neho ani migráciu, ale sa tu vytvára precedens, že Národná rada zakáže slovenskej diplomacii robiť svoju prácu. „Vytvára sa veľmi nebezpečný precedens, keď prvýkrát za 25 rokov parlament chce zakázať slovenskej diplomacii robiť svoju prácu,“ upozornil Lajčák.

Podľa ministra zahraničných vecí predstavuje Globálny pakt OSN pokus riešiť problémy s migráciou na globálnej úrovni a pritom potvrdzuje zvrchovanosť krajín.

Lajčák hovoril aj o návrhu na neúčasť Slovenska v Marrákeši. „Je nezmysel myslieť si, že keď tam pôjdeme, prihlásime sa k paktu a keď tam nepôjdeme, tak sa k nemu neprihlásime,“ vyhlásil s tým, že kompakt Slovensku nechce nikto nanútiť. Zopakoval, že Slovensko by malo byť na rokovaniach, aby mohlo prezentovať svoj postoj.

Minister potvrdil možnosť svojej demisie. „Pokiaľ parlament vyhodí slovenskú diplomaciu z budúcich diskusií o migrácii na globálnej úrovni, musím na to zareagovať adekvátne, odchodom z postu šéfa diplomacie, lebo to by znamenalo vyslovenie nedôvery slovenskej zahraničnej službe a mne ako jej najvyššiemu predstaviteľovi,“ povedal.

SaS s paktom nesúhlasí. Poslancovi Martinovi Klusovi je však Lajčáka do istej miery ľúto. „Máme tu nominanta strany Smer-SD a jeho vlastná strana mu pchá dýku do chrbta,“ uviedol s tým, že zlobu robí SNS a súčasná koalícia dlhodobo škodí slovenskej zahraničnej politike. „Chudák pán minister si to teraz odskáče,“ poznamenal.

Klus nesúhlasí, že pakt nepodporuje migráciu, ani k nej nenabáda. Podľa neho je tam morálny záväzok. „Načo sa vlastne prihlasovať k niečomu, čo nie je záväzné,“ povedal a poukázal na viaceré krajiny, ktoré pakt odmietajú.

Lajčák považuje diskusiu o pakte na Slovensku za iracionálnu. „Toto sú preteky o preferencie o voliča a o tom, kto dokáže byť väčší Kotleba ako Kotleba,“ vyhlásil Lajčák, ktorému to je ľúto, lebo to škodí krajine. „Odmietam, že by sme sa snažili byť väčší Kotleba ako Kotleba,“ ohradil sa Klus. SaS sa podľa neho nepodieľa na šírení xenofóbie a intolerancie.