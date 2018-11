Sulík: Ak by Kiska založil stranu, bol by potenciálnym partnerom SaS

Ak by založil stranu, pre SaS by bol potenciálnym partnerom a liberáli by s ním mali záujem spolupracovať. Povedal to predseda SaS Richard Sulík, ktorý však zdôrazňuje, že jeho strana chce vyhrať najbližšie parlamentné voľby a urobí pre to všetko. Postupovať mieni bez ohľadu na rozhodnutie hlavy štátu.

„Naším cieľom je vyhrať najbližšie parlamentné voľby. Ideme do volieb preto, aby sme porazili Smer a zbavili ho moci. Ideme Smer nahradiť,“ vyhlásil Sulík, ktorý sa chce naplno venovať strane a doviesť ju k volebnému víťazstvu. Preto aj nemieni opäť kandidovať za europoslanca.

„Od začiatku budúceho roka budem celý čas venovať tomu, aby som chodil po Slovensku medzi ľudí a vysvetľoval im, že SaS je pripravená na prevzatie zodpovednosti za Slovensko, za našu krásnu krajinu. A že máme na to ľudí, program, organizáciu, ale najmä odhodlanie,“ doplnil Sulík. Liberálov do budúcoročných eurovolieb povedie Eugen Jurzyca, Alojz Baránik a Lucia Ďuriš Nicholsonová.